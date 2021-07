3. Gumiranje, zabavno-rekreativna manifestacija

21. kolovoza 2021.

Zašto Gumiranje

Bicikliranje dravskim šumama

Udičarskog doma

DJ-a

laganog bicikliranja

plutanja niz rijeku Dravu

Naknada za sudjelovanje iznosi 100 kuna te uključuje:

Ukoliko imate vlastite gume i druge šarene rekvizite za plutanje s kojima biste željeli učiniti događaj šarenijim, napomenite u prijavnom obrascu.

Pogledajte kako je bilo prošlih godina:

[Foto: Lovro Šilović][24.8.2019.]

[Foto: Zvonimir Haramustek][22.8.2020.]

na rijeci Dravi održat će seNajveće i najbolje Gumiranje do sada!? Zato što će nam dvije gume na biciklu i jedna na vodi pomoći da sjedinimo šumu, rijeku, pješčane plaže i glazbu u jedno! Ove godine Gumiranje dobiva i opis "putevima europske Amazone" s obzirom da se u partnerstvo uključuje Županijska razvojna agencija OBŽ kroz projekt Amazon of Europe Bike Trail. Projekt sličnih ciljeva i vrijednosti.I ove godine za Gumiranje rezerviramo kraj kolovoza, odnosno subota 21. 8.kreće u 14 sati (okupljanje od 13:30) kod Kompe. Za one koji preskaču biciklistički dio, okupljanje u 14:30 sati kodu vikend naselju Karašica - Josipovac. Za sve ostale, na Kopiki već tada kreće cjelodnevna zabava uz, promo cijene cuge, hrane te Decathlonov sportski kutak za djecu.Što možete očekivati: Sat vremena (7km)/3 sata- Usluge organizacije i vodiča- Korištenje udobne gume za plutanje dimenzija 122 cm+ Sigurnosni prsluci (radi vaše sigurnosti i prema zahtjevima Kapetanije - obavezna oprema)- Osiguravajuće plovilo/služba spašavanja- Prijevoz bicikala od polazne do završne točke plutanja- Osvježenje- DJ, pivo dobrodošlice te promotivne cijene na hranu i cugu u Bajti, na Kopiki.Link za prijavu - (Broj sudionika u ograničen je na 100 osoba)Sedam kilometara bicikliramo dravskim šumama i putevima, paralelno s rijekom Dravom od Osijeka do Udičarskog doma. Uz osvježenje se družimo, bicikle spremamo u kombi (koji vam osigurava prijevoz do završne točke vašeg plutanja) i pripremamo za skok u rijeku.Šumu mijenjamo rijekom, a bicikl gumom te kreće 9 kilometara i cca 3 sata dugo plutanje nizvodno. Dok se udobno sunčate na svojim gumama i osigurava vas motorno plovilo, moći ćete bezbrižno uživati u plutanju niz rijeku, riječnim plažama i sprudovima, vizuri grada i glazbi koja vas prati.Dodatno bezalkoholno osvježenje možete očekivati na našem Čamcu, dok plutanje završavamo na omiljenoj osječkoj Kopiki uz DJ-a i promo cijene piva i hrane u Bajti.Online prijavom na zabavno-rekreativnu manifestaciju prihvaćate sudjelovanje na vlastitu odgovornost. S obzirom da se ipak radi o rijeci Dravi koja može biti nepredvidiva, događaj je prvenstveno namijenjen za odrasle osobe (18+).