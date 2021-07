Corner

Osječki restoranna Jugu 2 već godinama jegdje svi gosti uživaju u dobroj hrani. I u uvjetima pandemije, Corner sesvoju ponudu i prilagođava ju svojim posjetiteljima.Tako osim već poznate(natkrivene), goste dočekuje iza grupe do 50 osoba. Tu je i uobičajeno bogata(pričesti, krizme, rođendani...) te mnoga druga jela za svačije želje.U restoranu je naglasak na(„po roštilju se Corner poznaje“);(pileći ćevapi, pileća pljeskavica),za više osoba te širok izbor jela od ribe (som, šaran, smuđ, perkelt od soma, fiš...).Novost suu Corneru gdje gosti mogu uživati ute specijalitetu kuće,Putem svojerestoran dostavlja(gablece) zadnevno, minimalno pet dana u tjednu, za firme, umirovljenike i sve one koji ne stignu kuhati a žele kvalitetan kuhani obrok.U ponudi restorana su i(petak, subota i nedjelja) gdje posjetitelji zadobiju juhu, salatu, glavno jelo s prilogom, kao i desert.U sklopu objekta nalazi se ikapaciteta do 300 uzvanika koja je idealna za svadbe i razna privatna i poslovna okupljanja, domjenke, krštenja, pričesti, krizme, karmine ili bilo koju vrstu druženja uz objed.Radno vrijeme restorana je. Stol možete rezervirati na broj telefona, dok je broj za narudžbe. Sve informacije o restoranu i bogatom jelovniku možete pronaći i na njihovoj službenoj stranici Portal Osijek031 porcijumožete pronaći na našoj Facebook stranici