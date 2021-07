velikog popuštanja mjera

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Nepuna dva mjeseca nakon, sve je izglednije da nas čekaju, piše Jutarnji list Kako se neslužbeno doznaje iz izvora bliskog, pripremaju se nove mjere koje bi trebale stupiti na snagu i prije nego što isteknu trenutačne mjere, a koje su trebale trajati doIako još nije poznato na što bi se odnosilo pooštravanje, najvjerojatnije je riječ okoja se smatraju najrizičnijima za prijenos koronavirusa.Naime, nakon što je prije nekoliko dana cijela jadranska obala stavljena "u", što je svojevrsno upozorenje, Stožer je odlučio krenuti u smjeru pooštravanja kako bi sezona trajala što dulje.Stožer je svjestan da je gotovoveći porast brojeva, no isto tako. Stoga se trude pronaći najbolji mogući balans između epidemije i sezone, tako da se pokušaju, jer bi to gotovo automatizmom dovelo do stavljanja Hrvatske "u crveno".Dodatni problemi sukoji je postao dominantan, a čija je karakteristika brzo širenje, te potpuno otvaranje, koja unatoč visokom postotku cijepljenih bilježi znatan porast oboljelih.Dio europskih zemalja već jeza prijelaz granice Britancima, a to će uskoro učiniti i Hrvatska. Konkretno, britanski turisti više neće moći prijeći granicu ako se, a za razliku od trenutačne prakse kad se testiraju samo oni koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli covid, uvest će se obaveza testiranja i za cijepljene.Naime, iako su cijepljeni, činjenica je da mogu biti asimptomatski prenositelji bolesti, što predstavlja problem Hrvatskoj u kojoj je procijepljenost još nedovoljna, osobito u turističkim središtima u Dalmaciji.A da cijela priča nije bez vraga, svjedoče brojke: prema podacima od utorka, novodijagnosticiranih slučajeva bilo je, od čega je gotovo 60 posto vezano uz Splitsko Dalmatinsku (34), Zadarsku (26), Šibensko-kninsku (11), i Dubrovačku županiju (15).