Tekst i foto: OBZ.hr

Nakon dobivenog statusa Klinike za ortopediju i traumatologiju, za uspješan početak rada, u Kliniku su stigle dvije vrijedne donacije – traumatološki stol i C-luk uređaj. Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u suradnji s Ministarstvom zdravstva financiralo je nabavu novog C-luk uređaja u vrijednosti od 715.000,00 kuna dok je sredstva za nabavu traumatološkog stola u vrijednosti od 1,4 milijuna kuna osiguralo Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Vrijedne uređaje, u utorak 20. srpnja 2021. godine obišao je otpravnik poslova Veleposlanstva SAD-a Mark Fleming sa suradnicima, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, zamjenik župana Mato Lukić, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić te zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.O važnosti vrijednih uređaja govorio je zamjenik ravnatelja KBC-a doc. dr. sc. Krunoslav Šego, dr. med.- Donacija visokovrijednih uređaja za ortopedsko-traumatološke operacije za nas je izuzetno važna jer će značajno podići kvalitetu usluge našim pacijentima. C-luk služi za rendgensko snimanje za vrijeme operacija čime su ortopedi i traumatolozi dodatno sigurni u ono što rade. Osim ove opreme, doniran je i specijalni traumatološki stol, a ukupna vrijednost oba uređaja je gotovo 2,2 milijuna kuna – kazao je doc.dr.sc. Šego.Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić zahvalio se američkom Veleposlanstvu i Ministarstvu zdravstva RH na izuzetno vrijednim donacijama.- O kakvoj je donaciji riječ govori činjenica da se na ovakvom uređaju u KBC-u Osijek napravi 1200 operacija godišnje. Siguran sam da će ova oprema dodatno povećati kvalitetu zdravstvene usluge najvećeg kliničkog centra na istoku Hrvatske kojem gravitira 900.000 ljudi – rekao je Radić.Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić istaknuo je kako Sjedinjene Američke Države nastavljaju snažnu suradnju s Osječko-baranjskom županijom i Republikom Hrvatskom.- Upoznali smo otpravnika poslova Marka Fleminga s činjenicom da gradimo novi Klinički bolnički centar, a vjerujem da će se dosadašnja uspješna suradnja s Veleposlanstvom SAD-a nastaviti i u budućnosti. Sjedinjene Američke Države u proteklih 30 godina učinile su puno za Republiku Hrvatsku, kada je bilo najteže američka administracija nas je podržala, a ta podrška ne izostaje ni danas – naglasio je župan.Otpravnik poslova Veleposlanstva SAD-a Mark Fleming kazao je kako je ostvarena donacija samo korak ka novim putevima suradnje Hrvatske i SAD-a.- Drago mi je što mogu pružiti iskaz američke podrške KBC-u u Osijeku, ali i široj zajednici u Hrvatskoj. Američko-hrvatsko partnerstvo nastavlja dijeliti zajedničke interese i prosperitet. Oprema za hitnu medicinsku skrb koju smo predstavili učinit će razliku za sve ljude koji žive ne samo u gradu Osijeku već i u Slavoniji općenito. Hitna reakcija je u tom slučaju ključna za osiguravanje potrebne skrbi ugroženim pacijentima. Međutim, danas je riječ o nečem većem od same opreme. Odnos koji smo stvorili s Ministarstvom zdravstva i zajednicom u gradu i županiji nastavit će širiti nove puteve suradnje – zaključio je Fleming.- Ovo je doista vrijedno unaprjeđenje koje smo ostvarili donacijom Veleposlanstva SAD-a i po pitanju kvalitete, ali i po pitanju pristupačnosti usluge. Bez ovakvih operativno-dijagnostičkih pomagala danas je gotovo nezamislivo govoriti o modernoj traumatologiji – istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić.Svoj posjet Osječko-baranjskoj županiji otpravnik poslova Veleposlanstva SAD-a Mark Fleming nastavio je posjetom Regionalnom centru veterana za savjetovanje o mentalnom zdravlju i psihosocijalnu podršku. Naime, Ministarstvo hrvatskih branitelja u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u RH provodi projekt naziva: Regional Veterans Affairs Center for Mental Health Counseling and Psychological Support (Regionalni centar veterana za savjetovanje o mentalnom zdravlju i psihosocijalnu podršku) s ciljem integriranja Centra za psihosocijalnu pomoć Osječko-baranjske županije i Područnog odjela Ministarstva u Osijeku sa svrhom pružanja savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.- Snaga hrvatsko-američkih odnosa ne temelji se samo na zajedničkim interesima, već i na zajedničkim vrijednostima, a jedna od njih je briga i obveza prema veteranima rata. Sjedinjene Američke Države su ponosne što su dio ovog projekta koji će pružiti potrebnu podršku u nekoliko zdravstvenih područja, a veselimo se i dugoročnoj suradnji s hrvatskim institucijama – istaknuo je Fleming.Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zahvalio se Veleposlanstvu SAD-a na potpori i partnerstvu koje će rezultirati opremanjem visokokvalitetnog Centra.- 2018. godine potpisali smo sporazum o suradnji Hrvatske i SAD-a u procesu pronalaska nestalih osoba, a na tragu te suradnje radi se i na realizaciji ovog projekta u Osijeku. Potpora Sjedinjenih Američkih Država za uređenje Centra iznosi 2,1 milijun kuna, a sredstva će se usmjeriti na sanaciju krovišta i uređenje prostorija u kojima će djelovati udruge proistekle iz Domovinskog rata te administrativne službe koje pružaju pomoć i podršku braniteljima. To je model koji će omogućiti stalni kontakt sa stradalnicima Domovinskog rata – zaključio je ministar Medved.Na Osječko-baranjsku županiju otpada otprilike oko 10 % svih branitelja te je posebna pažnja usmjerena upravo na njih. Preseljenjem Odjela za branitelje OBŽ u dio Veteranskog centra , gdje se nalazi i Područni odjel Osijek, Ministarstva hrv. branitelja omogućava se hrvatskim braniteljima i stradalnicima rješavanje svojih problema na jednom mjestu.