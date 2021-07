Osječko-baranjsku županiju i Grad Osijek

S otpravnikom poslova Markom Flamingom razgovarali smo o zajedničkoj suradnji i investicijama na području IT-a, poljoprivrede i robne razmjene. Sjedinjene Američke Države su naš strateški partner i saveznik s kojim ćemo i dalje raditi na dijalogu i uzajamnoj projektnoj suradnji, a već smo dogovorili da gospodin Fleming u budućem posjetu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji pobliže upozna našu IT scenu kao i brojne druge vrijedne investicije

Dotakli smo se mnogih tema, od potencijalnih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država koji vide ulagačke mogućnost u gradu Osijeku pa sve do naše „pameti“ u vidu IT sektora. Drago mi je da je gospodin Fleming obećao posjet upravo IT parku kada bude dovršen i uvjeren sam da ovaj posjet uroditi konkretnom suradnjom u budućnosti

Posebno mi je bilo drago čuti o gospodarskom potencijalu Osijeka i Osječko-baranjske županije jer smo u Veleposlanstvu okrenuti jačanju ekonomskih veza između Hrvatske i SAD-a i siguran sam da će se partnerstvo naših dviju zemalja dodatno osnažiti

Tekst i foto: OBZ.hr

Danas (20. srpnja 2021. godine)posjetio je otpravnik poslovau republici Hrvatskojsa suradnicima. Sa županom, gradonačelnikomi njegovim zamjenikomsu razgovarali o potencijalima grada i županije ističući izvrstan. Župan Anušić osvrnuo se na buduću, prije svega na području– kazao je župan Anušić.Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić istaknuo je važnost gospodarske suradnje sa SAD-om.– rekao je gradonačelnik Radić.Otpravnik poslova Veleposlanstva SAD-a Mark Fleming zahvalio se na prijemu i kazao kako će ovaj posjet dodatnoekonomske veze Hrvatske i SAD-a.– zaključio je Mark Fleming.Revitalizacija OLT-a u budućem europskom financijskom razdoblju, jačanjeizazvali su interes američkog veleposlanstva i zasigurno će biti teme nekih budućih sastanka.