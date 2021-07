90 litara kiše

40

nije mogao primiti

poplavili podvožnjaci

prometnice i podrumi

sanirati

brzo reagirale i sanirale

limeni krov

polomljene su brojna stabla

vatrogasci

300 ljudi

Franjo Junušić

Najveća nam je intervencija bila u subotu, još prije same kiše, gdje smo u Ulici Matije Gupca uklanjali limeni krov koji je odletio sa zgrade u Donjem gradu, a zatim su uslijedili pozivi o poplavljenim podrumima. Samo do 20 sati smo imali barem 50 intervencija. Uz brojne privatne kuće imali smo niz složenih intervencija poput one u podrumu Medicinske škol gdje se nalazi laboratorij, podrum u Ugostiteljsko-turističkoj školi, Hotelu Waldinger, stablo koje je palo na tramvajski vod, a čak smo imali i dvije požarne intervencije kuća. Ne znamo za sada točan broj, ali do sada je sigurno ispumpano 30-40 podruma, a na žalost bit će ih još iako lista čekanja za sada nema. Najznačajnije intervencije u ponedjeljak su bile na Akademiji za umjetnost i kulturu u sklopu sveučilišnog Kampusa, te u Osnovnoj školi Franje Krežme", što je potvrdila ravnateljica Jadranka Juriša i opisala prizor koji ih je jutros dočekao u školi: "Došle smo jutros u 7 sati u školu i imale smo što i vidjeti, potpuno poplavljeni podrum. Imam našu neku malu pumpu koju smo odmah uključili, no pozvali smo vatrogasce budući da je vode bilo jako puno.

Unikom

kolnika i nogostupa

polomljenih grana i stabala

[email protected] Sve su jedinice na terenu i idemo po nekakvim prioritetima. Tijekom vikenda smo odrađivali kolnike i nogostupe. Danas prvenstveno rješavamo kolektivna stanovanja, zatim parkove, a onda i ostale dijelove grada za koje nam građani i brojne službe javljaju. U kontaktu smo ponajprije sa službom 112, a mogu nam se i izravno javiti sugrađani telefonski na broj 031/274-403, poslati e-mail naili nam se javiti putem Facebook stranice Unikom Osijek

Vjeran Marijašević



Foto: Unikom Osijek Tekst: Radio Osijek/KI Foto: Unikom Osijek

Tijekom nevremena koje je u subotu poslijepodne pogodilo Osijek palo je okopo četvornome metru, a u nedjelju dodatnih. Kanalizacijski sustavtoliku količinu oborina te su, ostale, a jak je vjetar lomio grane.Osječani su i u ponedjeljak nastavitiposljedice nevremena i obilnih oborina koje su pale tijekom vikenda. Iako su sve službeone najveće štete, na veliki se broj poziva sugrađana nije moglo istovremeno odazvati pa su mnogi morali sami sanirati nastale štete.Osim poplavljenih podruma i prometnica zbog jakog olujnog vjetra srušen je i jedans četverokatnice, atako da su najviše posla imali. Na terenu je bilos 50 vozila, rekao je za Radio Osijek operativni dežurni Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka: "Uz vatrogasce, najviše intervencija imaju djelatnici gradske komunalne tvrtke. Tijekom vikenda prioritet je bilo čišćenje, a danas je to uglavnom uklanjanje: "", rekao je voditelj komunikacija Unikoma. Najveća je intervencija bila u parku Zrinjevcu gdje se srušilo veće stablo, no napomenuo je kako su štete minimalne jer je puno toga rješavano preventivnim održavanjem zelenila u gradu.