Prošle godine svi smo svjedočili tome kada je u medijima izašlo da su u Istri uhvatili pedofile koji su snimali djecu sa skrivenim kamerama u satu i olovkama

Tomislav Ramljak

U cijeloj prošloj godini policija je zabilježila ukupno 227 slučajeva kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju. Iako se previđa da je taj broj puno veći na žalost djeca koja su žrtve, u strahu su od počinitelja pa tako slučaj ne prijavljuju.

Podatak da je svakodnevno na društvenim mrežama aktivno 750.000 predatora u potrazi za eksplicitnim fotografijama djece, a u svrhu zadovoljavanja seksualnih potreba, trebao bi nam biti upozorenje da su i naša djeca potencijalne žrtve i da je naša dužnost da napravimo sve kako bi ih zaštitili.

Tekst: Kristina Kraus

Dijete koje se, a na sebivećina ljudi ni ne primijeti, međutim, postoje osobe koje će upravo tražiti takvu djecu,i na njih trebamo obratiti pozornost - upozoravaju stručnjaci izkoji već šest godina vodi jediniu Republici Hrvatskoj.Ako mislite da se to događa negdje drugdje – varate se. U Hrvatskoj je zabilježenogdje su seksualni predatorituđu djecu koja su se gola igrala i šetala po plaži.“ - ističe, Voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, koji radi i kao sudski vještak za zaštitu djece na internetu.“ - upozorava Ramljak, te nastavlja „Iz Centra za sigurniji Internet za kraj stiže apel svim roditeljima: Roditelji, prestanite izlagati djecu nepotrebnom riziku!U ovo, svakodnevno nastaje, a najviše njih upravo kad smo na godišnjem odmoru. Svi žele podijeliti svoje vesele trenutke sa svojim prijateljima pa se one na dnevnoj bazi objavljuju i na društvenim mrežama.Uz objave slika ljudi često stavljaju i lokaciju na kojoj se nalaze. Na taj način osobe koje vrebaju djecu na internetu, ako su u mogućnosti mogu i sami doći te snimati djecu uživo i biti na samo korak do njih. Vrlo često upravo roditelji iznose informacije i o svojoj djeci koje mogu biti jako korisne za seksualne predatore, poput njihova rođendana, hobija, treninga, posjeta šoping centrima i sl.Želimo vas upozoriti da budete na oprezu zbogna djecu. Oni se ne nalaze uvijek samo iza ekrana!Vrijeme je godišnjih odmora. Uživajte u suncu i moru sa svojim najmlađima ali vas molimo, ne dozvolite da postanu dio kolekcije slika ili video zapisa pedofila.