Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

Jučer je završilo, koje se u(Estonija) održalo u periodu od 15. do 18. srpnja 2021. godine.Član, u pratnji trenera, nastupio je u disciplini 400m s preponama.Kvalifikacijsku je utrku istrčaou polufinalnu, odnosno trećim mjestom u skupini (52,78 ), a desetim u ukupnom poretku.Dan kasnije, u polufinalu ostvaruje peto vrijeme u skupini, ali i rezultat u rangu osobnog rekorda (51,39).Zadnji je dan Prvenstva rezerviran i za: konkurencija je velika, no Dominik Škorjanc u samoj završnici sustiže konkurenciju i osvaja(51,78 ).Uspjeh je tim veći što u AK „Slavonija-Žito“ europska juniorska medalja nije došla punih, dok je, u disciplini 400m s preponama, ovo prva, povijesna medalja.Nadalje, Hrvatskoj je ovo 24. europska juniorska medalja, a sudeći po potencijalu Dominika Škorjanca, kao i stručnom vodstvu trenera Saše Šešuma, nipošto i posljednja koju će ovaj junior osvojiti.Podsjetimo, Škorjanc je imao osnovu za čaks ispunjenim normama, no kako je štafetna utrka 4x400m službeno odjavljena, trener Saša Šešum odlučuje da neće nastupiti ni u utrci na 400m, nego „napada“ svoju najjaču disciplinu u kojoj trenutno drži peto mjesto u Europi (51,25).U kolovozu ga u Keniji očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu za juniore, za što je već ostvario normu nastupom na nedavno održanom juniorskom Prvenstvu Balkana (400m prepone, 52,73).