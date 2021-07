osobe starije od 65 godina

dezinformacije i lažne vijesti

Facebooka

Udrugu "Grupa građana"

Agenciji za elektroničke medije

medijsko opismenjavanje starijih osoba

Novomedijsko doba za treću životnu dob

predavanja i radionice za umirovljenike

Osijeku i Belom Manastiru

Matice umirovljenika Hrvatske na području Osječko-baranjske županije

Deus Media i trgovačko društvo Tržnica d.o.o.

Dan medijske pismenosti za seniore

Nefreteta Zekić Eberhard

Tomislav Levak

Projekt je planiran još u 2020. godini, no zbog pandemije COVID-19 bili smo ga odgodili za prvi dio ove godine i sretni smo što se epidemiološka slika toliko popravila da smo mogli odraditi druženja s našim sugrađanima treće životne dobi uživo. Kada su u pitanju društvene mreže, velik se broj umirovljenika njima služi, no dio ih ipak još izbjegava. No, u konačnici njih najviše zanima "tko stoji" iza vijesti, tko su vlasnici medijskih kuća i čemu u medijima uopće vjerovati, a čemu ne, podijelio je iskustva s terena Tomislav Levak

Međunarodna su istraživanja, provedena u posljednjih nekoliko godina, pokazala kako suone koje prosječno najviše šire(fake news) preko društvenih mreža poput. Upravo je taj podatak potaknuo osječkuna prijavu projekta, a usmjeren je na, mahom umirovljenika.Riječ je o projektu "", koji je Agencija prihvatila na prošlogodišnjem javnom natječaju i osigurala mu financijsku potporu. U okviru toga projekta u svibnju i lipnju ove godine održana suu domovima za starije i nemoćne osobe ute podružnicamaSada se ovom projektu pridružila i agencijakoja je u petak (16.srpnja) bilo suorganizator u, a koji je održan upravo na središnjoj osječkog tržnici na Gajevom trgu. Tom prigodom medijski stručnjaci i to dugogodišnja novinarka i predavačica u projektu Udruge "Grupa građana", dr. sc., te medijski analitičar i predavač na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, mag. cult. organizirali su druženje s umirovljenicima, kojima su dijelili letke i odgovarali na konkretna pitanja vezan uz funkcioniranje suvremenih, ali i klasičnih medija.