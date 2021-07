rasteretiti od učenja

Fora znanost – 30 genijalnih kućnih pokusa autorice Marnie Willow

Sunce za doručak Michaela Hollanda i Philipa Giordana

Savršeno nesavršene priče

Lea Potionam

Vrtlarenje za djecu autorice Flore Becker

Stvoreni jedni za druge

Georgine Taylor

Tekst: Melita Nađ, dipl. knjižničarka

Kako zanimljivo, ispunjeno provesti vrijeme… pitanje je koje postavljamo sebi u vrijeme praznika, kada se želimo, a djecu odonog što nastavnici i škola zahtijevaju. Često nas djeca, ali i roditelji pitaju za preporuku nekekoja će zadovoljiti njihovu djecu i ispuniti im vrijeme. Stoga danas želimo preporučiti knjige iz područjakoje su prije svega zanimljive zbog svog sadržaja, lijepe po svojim(vjerujte prekrasan je osjećaj držati ih u rukama i listati), a o tome što kriju između svojih korica može biti predmet dugih razgovora. Knjige pred nama premošćuju generacije i jednako su zanimljive djeci i odraslima.knjiga je uz koju s pomoću fenomenalnih kućnih aktivnosti možete istraživati, eksperimentirati i otkrivati zaista dobre stvari. Probudite svoj istraživački duh, potaknite i odrasle da se zajedno bavite ovom knjigom, naučite promatrati, postavljati pitanja ili čak predviđati što bi se u nekom pokusu moglo dogoditi. Tako ljudi uče uostalom već nekoliko tisuća godina. A imamo i jedan savjet za odrasle… znanost je velik zalogaj i nemojte padati u očaj ako ne znate sve odgovore! Uživajte s djecom provodeći pokuse, kod težih zadataka budite dobri pomoćnici i svakako djetetu prepustite glavnu riječ. I, naravno, pripazite na sigurnost prilikom provođenja pokusa, koji su uglavnom zabavni i zanimljivi ali zbog topline ili oštrih predmeta mogu biti i pomalo opasni. Zajedno se pozabavite pokusima iz fizike, biologije i kemije, kao npr. kako napraviti solarnu pećnicu, padobran za igračke, hotel za kukce ili džunglu u staklenki, nevidljivu tintu, jednorogovu kakicu ili svjetleći sluzavi super-ljigavac… Usput otkrijte znanstvena objašnjenja koja vam omogućavaju sve te čudesne fore!, knjiga je koja slavi biljke cijeloga svijeta. Jeste li se zapitali ikad zašto su biljke važne? Jeste li se ikada zapitali kako nastaju zobene pahuljice? Jeste li znali da guma na vašim cipelama potječe od stabla? Znate li koje biljke liječe, a koje su opasne? Ovaj predivno ilustrirani priručnik o začuđujućim činjenicama o prirodi slavi biljke bez kojih ne bismo mogli zamisliti svakidašnji život. Njihovom preradom nastaju razni proizvodi – od paste za zube s okusom mente do pamučnih majica. Stručnjak za biljke Michale Holland objašnjava kako biljke jedu Sunce ne bi li proizvele hranu koju mi jedemo i stvorile zrak koji udišemo. Dokazano je da se među biljkama i u prirodi osjećamo sretnijima, nadahnutijima za stvaranje umjetničkih djela i inovacija. Još jedna knjiga koja je svojim nadahnutim ilustracijama praznik za oči, ali i prepuna zanimljivosti za duge razgovore djece i odraslih. Učite o biljkama zajedno, divite se njihovom prirodnom savršenstvu, ali i učite kako ih čuvati i sačuvati za buduće naraštaje.piscauz zanimljive ilustracije Ane Stumpf, odgovaraju djeci, mladima pa i odraslima, kako nije uvijek lako činiti nešto važno za sebe kada se osjećamo uznemireno, zabrinuto, prestrašeno ili tužno. Upoznajte 28 poznatih i mega uspješnih osoba – od pjevačice Lady Gaga, glumca The Rocka, sportašice Serene Williams, pa do znanstvenice Marie Curie i skladatelja Ludwiga van Beethovena te saznajte kako su se oni uhvatili ukoštac s problemima u svojim životima te se posvetili brizi za vlastito mentalno zdravlje. Neka vam njihovi životi budu pravo nadahnuće. Stoga, s kakvim god da se problemima suočavamo, uz ove savršeno nesavršene životne priče svi ćemo naučiti zašto je okej ne biti okej te kako si možemo pomoći. Savršeno nesavršene priče, savršen je odabir za djecu i tinejdžere da ih ohrabri, nadahne, pruži utjehu te potakne da pomognu i imaju više razumijevanja prema drugima, ali i da sami potraže pomoć kada je to potrebno.predstavlja 24 ideje za gredice, balkone i lončanice. Knjiga je pravi biser za neobaveznu ljetnu zabavu, namijenjena prije svega djeci, dok odrasli mogu biti vrijedni pomagači. Imati vlastiti vrt želja je mnogih, no mnogi imaju samo balkone i male površine za sadnju pa će vam ova knjiga pomoći savjetima, napredovati korak po korak u vrtlarenju. Započinje pričom o sjemenu biljaka, sadnji i o tome kako biljke trebaju njegu, a kako napredujemo u vještinama i možemo se zabaviti, praveći nasade omiljenih (pizza) začina, praveći indijanske šatore od graha ili hotele za kukce i ptice. I na kraju možete još pronaći nekoliko ukusnih recepata koje ćete prirediti za svoje prijatelje i uživati s njima u ukusnoj hrani. Ništa nije teško, a vrlo je zanimljivo jer je knjiga namijenjena djeci već od 6 godina pa na dalje i, naravno, s dodatnim napomenama za roditelje.autorice teksta i ilustratoriceneobična je i zadivljujuća priča o simbiozi u prirodi. U svijetu prirode timski rad ili neočekivani partner mogu značiti opstanak cijele vrste. Ponekad ti neočekivani prijatelji pomažu tjerati grabežljivce, uklanjati parazite ili stvarati bolje uvjete za reprodukciju, a ponekad se samo vole družiti i uživati u igri i zajedništvu. Ova nas knjiga vodi na uzbudljivo, živopisno putovanje kroz šume, ravnice i pustinje, u oceane i tropsku džunglu gdje ćemo otkriti nevjerojatne načine na koje si životinje i biljke međusobno pomažu. Zašto su i kako razvili neobična predivna prijateljstva vukovi i gavrani? Majmuni i miomirisni cvjetovi? Nojevi i zebre? Crni dupini i pliskavice. Prekrasne ilustracije vode nas u svjetove livada, brezovih šuma, savana i pustinja, morskih dubina u kojima ćete uživati u eksploziji boja i oblika tog čudesnog prirodnog svijeta, našeg doma planeta Zemlja.