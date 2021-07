Adrenalinsko uzbuđenje

Tekst: Hrvoje Ratkić

Foto: Samir Kurtagić

, probijanje vlastitih granica, dobra zabava, sinergija sporta i kulture, sve je to Pannonian Challenge koji ćeodržati u Osijeku po 22. put. No, festivalkoji je postao jedan odne samo u zemlji nego i u cijeloj regiji, ne bi bio to što jest da nema publiku na čijim krilima raste iz godine u godine. Upravo jei njihovnajviše nedostajao 2020. kad zbog epidemioloških mjera nije bilo moguće okupljanje većeg broja ljudi.U 2021. godiničime se nastavlja tradicija koja traje još od 1999. kad je održan prvi festival ekstremnog sporta koji se tijekom godina razvijao i stasao u projekt koji ima zavidnu svjetsku razinu, a s kojim je paralelno rasla i stasala publika te tako postajala njegov neizostavan i prepoznatljiv dio.S obzirom na to da su epidemiološke mjere i dalje na snazi, ide se u smjeru da će posjetitelji moći biti prisutni samo ako posjedujukoju mogu dobiti osobe koje su cijepljenje protiv bolesti COVID 19 cjepivom koje je odobreno od strane, zatim osobe koje imaju negativan PCR test ili brzi antigenski test te osobe koje su preboljele bolest COVID 19 i to 11. dan od datuma prvog pozitivnog PCR testa. Valjanost EU digitalne COVID potvrde provjerit će se skeniranjem QR koda putem aplikacije CovidGO na svim ulazima na događaj.Dugoiščekivano 22. izdanje Pannonian Challengea održat će se na Skate parku koji je rezerviran za sportski dio natjecanja gdje će sportaši u disciplinama Inline, Scooter, Skate i BMX pokazivati svoje majstorije pred sudcima i publikom, dok će se glazbeni dio festivala uz nastupe DJ-eva održati u dvorištu Stare Pekare. Cijelo događanja počinje u srijedu, 11. kolovoza otvaranjem izložbe Samira Kurtagića., na rasporedu su natjecanja u, rezerviran je za natjecanje udok točku na i stavlja najatraktivnija disciplina –u kojoj će gledatelji moći uživati u. Da je Pannonian challenge iznjedrio ponajbolje stručnjake u svijetu BMX-a svjedoči i činjenica da je upravo tim osječkih zaljubljenika u adrenalin sudjelovao u stvaranju skate parka u Tokiju gdje će se održati Olimpijske igre na kojima će se prvi puta održati natjecanje u BMX Freestyle disciplini.Svoj dolazak na ovogodišnji Pannonian Challenge potvrdili su i neka strana imena, koja su dobro poznata u BMX svijetu - Jack Clark prošlogodišnji BMX pobjednik,, najbolji hrvatski BMX vozači BMX legenda, dok organizatori najavljuju dolazak nekih natjecatelja koji će po prvi put svoje umijeće prezentirati na Olimpijskim igrama u Tokiju. Nakon muških predstavnika u subotu, svoje umijeće u BMX disciplini pokazat će i žene. Završnica festivala predviđena je za nedjelju kad će se održati open session uZavršne pripreme za nadolazeći Pannonian Challenge su u punom jeku, a organizatori kao i sami sportaši najviše se raduju činjenici da će nakon prošlogodišnje iznimno čudne i nepredvidive godine, publika na ovogodišnjem natjecanju opet biti jedan od najvažnijih segmenata cijelog festivala. Pannonian Challenge i ove će godine pokazati da su njegovi temelji prijateljstvo, zajedništvo, timski duh, ljubav prema sportu i zajedništvo, a na krilima tih vrijednosti uživat će svi posjetitelji koji od 11. do 15. kolovoza dođu u Osijek, na lijevu stranu Drave.Inline i Scooter disciplinaSkate disciplinaBMX