Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Danas je održana druga sjednicau novom sazivu i prva na kojoj se primjenjivao. Po običaju, najviše se raspravljalo o pitanjima i prijedlozima vijećnika upućenih županuNajviše pitanja vijećnika odnosilo se, očekivano, na tematiku. Anušić je kao ključni problem istaknuo to što je borba protiv komaraca spuštena nai prepuštena jedinicama lokalne samouprave, iako bi se borba s njima trebala prebaciti na višu razinu, točnije na. Osječko-baranjska županija će uputiti inicijativu premada zajednički krenu prema Vladi, nadležnim ministarstvima te Saboru kako bi ovaj problem. Zajednički pristup lokalnih i regionalnih jedinica samouprave neophodan je kako bi se pripremio strateški plan borbe protiv komaraca tijekom cijele godine te će OBŽ ustrajati na osnivanju nove ustanove koja bi se na razini Županije bavila komarcima. „”, rekao je Anušić.Aktualac je obilježilo i pitanjeu trima ustanovama zana području Županije. Vijećnikje upozorio na to da tisuće ljudi, a na listi čekanja samo za osječki dom trenutačno je tri tisuće ljudi te je postavio pitanje može li aktualna županijska vlast, četvrti dom u županiji. Anušić je odgovorio kako u ovom trenutku izgradnja novih domovajer nema suglasnosti i mogućnosti sufinanciranja od strane resornog ministarstava. „“, odgovorio je Anušić.Župan se pohvalio kako se svi projekti koji su najavljeni u proteklom mandatu sada. Započela je izgradnjau čiju su izgradnju mnogi sumnjali, a nakon samo nekoliko mjeseci od početka radova projekt je u visokoj fazi izvedenosti. Najavljen je i početak gradnje I. gimnazije, što se očekuje do kraja ove ili početkom sljedeće godine.Vijećnici su usvojili sve predložene točke dnevnog reda, kao i informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi.