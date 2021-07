Klinički bolnički centar Osijek

Objedinjenog hitnog bolničkog prijama, dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije

Nastavno navedeno, KBC Osijek treba, zbog kolizije cestovnog i pješačkog koridora s izvođenjem radova, privremeno odrediti nove pješačke i cestovne koridore kako slijedi:

pješački ulaz u KBC

pješački izlaz iz KBC-a

pješački izlaz za djelatnike

kolni ulaz za sva vozila

kolni izlaz za sva vozila

vozila HMP

vozila sanitetskog prijevoza

vozila JVP Grada Osijeka

vozila dostave

17. srpnja 2021.

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

počinje s izgradnjom slobodno stojeće zgrades istočne strane KBC-a.bit će iz pravca kraljice K. Kosača prema prolazu Klinike za neurokirurgiju i Klinike za psihijatriju (novi južni pješački ulaz s trijažom)bit će na izlazu Zapad u ulici C. Monspergera i izlazu Istok pored Klinike za unutarnje bolesti za bolesnike - u redovno vrijeme Istočnog izlaza od 7:00 do 19:00 satibit će na izlazu Zapad u ulici C. Monspergera, izlazu Istok pored klinike za unutarnje bolesti (u redovno vrijeme Istočnog izlaza od 7:00 do 19:00 sati), te na izlazu Jug kroz OHBPbit će na Zapadnom ulazu iz smjera ulice C. Monspergerabit će u pravcu S ceste, odnosno izlaz pored Klinike za Neurologiju ulijevanje u ulicu C. Monspergerakoristit će južni OHBP ulaz u KBC kroz park kraljice K. Kosača s odvajanjem za dovoz pacijenata u respiracijski centarkoristit će ulaz Zapad iz ulice C. Monspergera, dok će izlaz za isti biti izlaz Zapad, pored Klinike za Neurologiju izlaz u ulici C. Monspergerakoristit će sve raspoložive ulaze i izlaze u KBC Osijekza potrebe Odjela za prehranu, za dostavu u Centralno skladište KBC-a, za privremenu pohranu otpada, za dopremu medija stanice za tekući kisik privremeno će koristiti Istočni ulaz iz ulice J. Huttlera u određeno vrijeme u jutarnjim satima prije početka rada na gradilištuNova prometna regulacija krećeod 7:00 sati.