Tekst: NK Osijek

Foto: Matej Volarević/Foto-arhiv031

Odmoguće je kupitiza utakmicuu kojoj ćemo biti domaćini. Utakmica na stadionu Gradski vrt je na rasporedu uUlaznice je moguće kupiti na blagajnama Istok i Zapad u četvrtak 15. srpnja od 9 do 13 i od 16 do 20 sati, te u petak 16. srpnja od 9 do 13 i od 16 sati. Osim na blagajnama, od četvrtka 15. srpnja ulaznice je moguće kupiti i online putemCijena ulaznica iznoseza tribinu Istok,za tribinu Zapad,za Ložu,za VIP iza djecu do 15 godina na tribinama Istok i Zapad.Podsjećamo, ulaz na tribine je moguć isključivo uz predočenje ulaznice/godišnje ulaznice,. Potvrde cijepljenja i negativni nalazi PCR ili antigenskih testova, prema napucima nadležnih institucija,kao potvrda za ulazak na stadion.Paralelno s pojedinačnim ulaznicama, na blagajnama Istok, Zapad te nai dalje je moguće kupitiza domaće utakmice NK Osijek koje uključuju i utakmicu 2. pretkola UEFA Europa konferencijske lige protiv Pogona.