1970.

Claude Tranchant

Eliane

Saint-Tropezu

dobro raspoloženje

žrtva pokušaja ubojstva

Chiraca

najboljeg inspektora

Boulin

[Nagradno darivanje]

1x2 ulaznice

Tajne Azurne obale

Nagradno darivanje

CINESTAR OSIJEK

[klik za uvećanje]

rezervirati

Moja CineStar srijeda

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:

CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu Tekućije uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031

Kolovoz jeKao i svake godine, milijarderi njegova suprugaborave u raskošnoj vili u. Čini se da im ništa ne može pokvariti. No, uvjeren da je, Tranchant poziva svog prijateljada angažira uslugeiz Pariza. No u srcu ljeta dostupan je samo inspektor, koji je nekoliko tjedana udaljen od mirovine. On će vrlo osebujnim metodama slijediti trag uznemirivača.Portal Osijek031 darujeza filma "".možete pronaći na našoj Facebook stranici Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 ZagrebOIB 24146311117; MB 1734067, www.blitz-cinestar.hr Ulaznice možetena www.blitz-cinestar.hr ili tel.: 060/32-32-33, Cijena 1,74kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,96kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.– Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni od sada BEZ KODA!Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX I 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.Cijene ulaznica provjerite na cjeniku svog CineStar kina.Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodatak za filmove duže od 120 min) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.Prilikom korištenja Stars Club 2xbonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.- blagdanima i praznicima- za pretpremijene projekcije- za Gold Class projekcije- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u- za ostale sadržaje koje CineStar odrediBlitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.