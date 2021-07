Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija

Estoniju, Francusku, Latviju, Njemačku i Slovačku

Emanuele Zanini

Gabrijel Cvanciger

Ivana Mihalja

Kruno Nikačević

Imali smo pet tjedana odmora tako da smo to zaista dobro iskoristili, no to ne znači da tijekom tog perioda nismo ništa radili. Svaki je reprezentativac dobio plan i program priprema tijekom odmora, tako da smo svi došli u dobroj formi, spremni za rad. Iako, svima nam je jasno jer već poznajemo metode izbornika Zaninija, da će prvi tjedan biti najnaporniji, dok ne postignemo 'radnu temperaturu'. No, do početka EP je 53 dana od starta priprema tako da će biti sasvim dovoljno vremena za rad.

Kruno Nikačević.

Slovenija, Bugarske i Turske

To je u planu zasada, no možda nam uleti i još neki suparnik. U svakom slučaju, neće nam biti dosadno. U Osijeku imamo sve što nam treba, od prvoklasnog smještaja, do dvorane na raspolaganju, teretane, ali i terena za odbojku na pijesku u obližnjem Đakovu i bazena u Osijeku.

Tsimafei Zhukouski i Bernard Bakonji

Ivan Raič, Gabrijel Cvanciger i Leo Andrić, primači-pucači -Marko Sedlaček, Filip Šestan, Tino Hanžić, Ivan Zeljković i Marino Marelić, srednji blokeri -Sandro Dukić, Kruno Nikačević, Dominik Brčić i Tomislav Mitrašinović i liberi: Sven Šarčević i Hrvoje Pervan

započela je s pripremama za Europsko prvenstvo koje započinje 1. rujna kada naša izabrana vrsta nastupa u skupini D u Tallinu, uz domaćinaIzborniku Osijeku je okupio 16 igrača i zapravo nema nekih velikih promjena u odnosu na momčad koja je tako hrabro izborila EP kroz kvalifikacije, u Hrvatskoj i Nizozemskoj, osim što je na popisu mladi korektor, a nema iskusnog srednjeg blokeraJedan od ponajboljih naših igračana pripreme je u Osijek stigao u optimalnoj formi kao uostalom i ostatak sastava.“ – ističeOsim samih priprema u Osijeku, u planu su i prijateljski trening susreti protiv reprezentacija“ – ističe Kruno, otkrivši da je na prvom sastanku pred početak treninga postignut dogovor da svakako žele na EP još osim Estonije vidjeti i Poljsku, što dakle znači da su zacrtali i odlazak u drugi krug kontinentalnog prvenstva.Na priprema za Europsko prvenstvo u Osijeku su: organizatori igre -, dijagonale -Tekst i foto: Iva Turalija