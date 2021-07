Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

četvrtak, 15. srpnja 2021.

COVID dodatka

57 468 umirovljenika

31. ožujka 2021.

15. lipnja 2021.

Za drugu isplatu osigurano je 38.909.600 kuna:

Tekst i foto: Osijek031.com

objavio je da upočinje drugi krug isplata. U drugom krugu novac će dobitiDrugom isplatom obuhvaćeni su i korisnici kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu bili u tijeku, a kojima je pravo na isplatu mirovine priznatoili ranije i koji su zatečeni u isplati- za 7 742 korisnika mirovine kojima su ukupna mirovinska primanja do 1.500 kuna isplatit će se 1.200 kuna jednokratno, i za to je osigurano 9.290.400 kuna- za 9 950 korisnika mirovine kojima su ukupna mirovinska primanja u iznosu od 1.500,01 do 2.000 kuna isplatit će se 900 kuna jednokratno, i za to je osigurano 8.955.000 kuna- za 23 769 korisnika mirovine kojima su ukupna mirovinska primanja u iznosu u iznosu od 2.000,01 do 3.000 kuna isplatit će se 600 kuna jednokratno, i za to je osigurano 14.261.400 kuna- za 16 007 korisnika s ukupnim mirovinskim primanjima od 3.000,01 do 4.000 kuna jednokratno će se isplatiti 400 kuna, i za to je osigurano 6.402.800 kuna.