u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađen je, a niti jedan nije bio pozitivan na koronavirus.Na liječenju u Općoj županijskoj bolnici Našice nalazi se jedna osoba koja je oboljela od COVID-19, dok u Kliničkom bolničkom centru Osijekpacijenata s tim oboljenjem.U samoizolaciji se trenutno nalaziU proteklih tjedan dana (od 7. do 13. srpnja) policijski službenici proveli suu samoizolaciji i utvrdili(u Dalju i Osijeku). Obavili su i, pri čemu su utvrdili jedno kršenje propisanih mjera (u Belišću).Inspektori i službenici civilne zaštite u razdoblju od 6. do 12. srpnja obavili suprovođenja epidemioloških mjera (54 u ugostiteljskim objektima, 49 u prodavaonicama, 19 u trgovačkim centrima, 7 na tržnicama, po 6 u svatovima i u uslužnim djelatnostima, po 2 u pekarnicama i na javnim okupljanjima te 1 na sportskom događaju), a nisu utvrdili nepravilnosti.Danas (13. srpnja) održana je sjednica Stožera civilne zaštite OBŽ na kojoj je aktualna epidemiološka situacija na području Osječko-baranjske županije ocijenjena zadovoljavajućom, uostalom trenutno je samo. Ponovno je naglašena velika važnost odgovornog ponašanja i provođenja propisanih preporuka, kao i cijepljenja. Kako je rečeno, redoviti postupci cijepljenja protiv koronavirusa se nastavljaju, a sljedeći vikend bit će opet organizirano i, i to u Osijekute 17. srpnja 2021., u Đakovu.Na području Osječko-baranjske županije do sada je prvom dozom cijepljenoukupnog stanovništva, odnosnoodraslog stanovništva, dok je završnom dozom cijepljenoukupnog odnosnoodraslog stanovništva.Tijekom prošlog vikenda u Osijeku i Đakovu na cijepljenje bez prethodnog naručivanja odazvalo se ukupno, dok je po pozivu na redovitim punktovima u OBŽ od 5. do 11. srpnja cijepljena. - izvijestio je Stožer civilne zaštite OBŽ.