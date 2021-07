iskoristite

[Sponzorirani članak]

Prilika koju ste čekali sada je tu da je! U osječkoju ovom trenutkuomogućeni su poi s. Iskoristite priliku i odvezite svoj noviveć od, uz gratis. Riječ je o izvrsnoj prilici za kupnju sedme generacije najprodavanijeg i najpopularnijeg BMW-a, po uvjetima s kojim kupci definitivno dobivaju više. Globalni sinonim, a u novoj generaciji i pravelimuzine, tako sada može biti vaš u roku od svega nekoliko dana uz brojne dodatne pogodnosti i opremu.Kako bi u ovoj ljetnoj sezoni bilinego ikada prije, po odličnim uvjetima dostupan je i BMW X1 - jedan od najprodavanijihu Hrvatskoj. Atraktivnizatakođer dolazi s gratis. Zahvaljujući visokoj svestranosti i fleksibilnosti, u kombinaciji s inovativnim tehnologijama, svakom vozaču osigurat će maksimalnu udobnost i užitak pri svakom metru vožnje.Osim toga,opremljen spaketom opreme možete imati za, i to uz 0% učešća i 0% troškova obrade kredita, a u ponudi je i model. Takozvani THE 1, odnosno treće izdanje BMW-a serije 1, najuzbudljiviji je model unutar svoje klase i prvi BMW serije 1 s tehnologijom pogona na prednje kotače. Rezultat je revolucionarna vozna dinamika s daleko prostranijom unutrašnjosti čime je nova Serija 1 svoju agilnost podigla na višu razinu. Oštrinom bez presedana, kod automobila s pogonom na prednje kotače, THE 1 postavlja nove standarde unutar premium kompakt klase.Bilo da se odlučite za legendarnu „“, fleksibilan i dinamičanili fantastičnu treću generaciju BMW-a serije 1, riječ je o jedinstvenim prilikama za kupnju koje se ne propuštaju. Osim odličnih uvjeta, gratisu trajanju od pet godina, odnosno za prijeđenih, svaki kupac dobiva i besplatno BMW osiguranje guma za razdoblje od 36 mjeseci.Kupnja novog vozila sobrade kredita dostupna je u okviru modela financiranja naziva 'BMW 4 YOU' putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti u trajanju od 48 ili 60 mjeseci te uz predviđeni ostatak vrijednosti definiran ograničenjem godišnje kilometraže do 40.000 km. Osim toga, promotivna cijena vozila uz gratis servisni paket uvećava se za BMW REPAIR INCLUSIVE paket produljenog jamstva na 4 godine odnosno 200.000 km, ovisno što prije nastupi.Stoga ne propustite priliku i posjetite Tomić & Co. salon u Osijeku na adresi, a dodatne informacije o najpopularnijim BMW modelima potražite na poveznicama:Tijekom 5 godina ili za prijeđenih 100.000 kilometara, ovisno što prije nastupi, ne morate brinuti o dodatnim troškovima za unaprijed definirane usluge, održavanje ili trošenje komponenti. Zahvaljujući BSI opciji, sve usluge koje se nalaze u odgovarajućem paketu na raspolaganju su i u svim BMW-ovim prodajnim zastupništvima kao i kod ovlaštenih BMW servisnih partnera diljem svijeta. S BSI paketom imate pravo na sve usluge uključene u odgovarajuću opciju bez obzira koliko često ih trebate tijekom dogovorenog razdoblja ili kilometraže. Uslugom se počinjete koristiti kada inteligentni sustav održavanja u BMW-u (Condition Based Service) označi zahtjev za servisom. U paket su uključeni i svi potrebni originalni dijelovi tvrtke BMW, kao i originalno motorno ulje.Svi originalni BMW kompleti kotača s oznakom zvjezdice koje kupite od BMW servisnog partnera podliježu besplatnom BMW osiguranju guma. Vrijedi 36 mjeseci od datuma kupnje i nudi optimalnu zaštitu uz do 100% nadoknade troškova. BMW osiguranje guma pruža sveobuhvatnu zaštitu od: oštećenja uzrokovana šiljastim predmetima poput čavala ili komada stakla, štete nastale udarom u rubnik, vandalizma ili primjerice krađe. Uz BMW osiguranje guma do 100% troškova vezanih uz gume (izuzev montaže) bit će vam nadoknađeno u slučaju oštećenja. Detaljnije: za prvu godinu 100%, drugu godinu 75% te za treću godinu 50%.Kupnjom novog BMW vozila, zahvaljujući BMW jamstvu, dvije godine ste zaštićeni od troškova izazvanih neočekivanim kvarovima. No čak i po isteku ovog perioda možete biti opušteni znajući da ste u dobrim rukama. Prilikom kupnje novog vozila putem BRI paketa imate mogućnost produljiti jamstvo do pet godina ili do 200.000 kilometara. Ukupno, prednosti su sljedeće: produljenje jamstva za nova vozila za dodatne jednu, dvije ili tri godine (ili do 200.000 km, ovisno što prije nastupi) kao i potpuna kontrola troškova te brzo i praktično otklanjanje kvarova. Usluga je iskoristiva u svim ovlaštenim BMW servisima u svijetu dok je vrijednost vozila očuvana korištenjem originalnih BMW rezervnih dijelova čime se postiže veća vrijednost vozila prilikom preprodaje, a zahvaljujući prijenosu vlasništva usluge na novog vlasnika.