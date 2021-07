Crveni križ Osijek

darivatelje krvnih grupa O i A rh faktora + i -

Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek

nedostatka krvi

poziva, da na(prostor suterena zgrade Ginekologije KBC Osijek) koji radi prema radnom vremenu:- ponedjeljak, 12. srpnja od 7.30 do 19.30 sati- utorak, 13. srpnja od 7.30.00 do 19.30 sati- srijeda, 14. srpnja od 7.30 do 18.30 satidaju krv zbognastalog povećanom potrošnjom krvnih pripravaka za transfundiranje bolesnika.Pozivaju sve one koji se još nisu priključili dobrovoljnom darivanju, da se na taj korak odluče i sami provjere što to mnogobrojne darivatelje motivira da daju krv učestalo.