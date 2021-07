19. Gastro film festival

U subotu, 10. srpnja 2021. održan jena novoj lokaciji, u dvoraniObzirom na situaciju s COVID-19, ove godine je program festivala bio prilagođen savjetima o održavanju javnih događanja. Radi želje organizatora festivala da budu odgovorni prema posjetiteljima, izostao je popratnije festivalu kojima se hrana i piće manje ili više izravno pojavljuju. Festival je od početka međunarodnog karaktera, koji se posljednjih godina proširio sve većim brojem zemalja sudionika s gotovo svih kontinenata. Ove godine, po prvi put, filmovi su bili titlovani na hrvatski jezik.Ove godine su filmovi na festival pristizali s tri kontinenta () iz trinaest zemalja.Od pristiglih filmova, u natjecateljski program odabrano ih jeNakon festivalske večeri, program je 11. srpnja prikazan i na YouTube kanalu Video kluba „Mursa“( 19. Gastro Film Fest - Službena konkurencija - YouTube) u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu(CET) i bit će dostupan za naknadno gledanje do 13. srpnja u 21.00 sati.1. nagrada - Hvala (Faleminderit)autor: Nicolas Neuhold, Luxemburg2. nagrada - Sočna Toinha (Saucy Toinha)autor: Sérgio Bloch, Brazil3. nagrada - Ne daj da potonem (No deixis que m'enfonsi)autor: David Conill, Španjolska(Katalonija)Prosudbeni žiri bio je u sastavu:, predsjednica,Više o prosudbenom žiriju možete pronaći na Facebook stranici Video kluba „Mursa" i Intagram profilu VK Mursa Organizatori festivala: Video klub „Mursa“ i Turistička zajednica Grada OsijekaProgram je realiziran uz financijsku potporu: Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Hrvatskog audiovizualnog centra i ZTK Osječko-baranjske županijeProgram je podržao Kulturni centar OsijekMedijski pokrovitelji: STV - Televizija Slavonije i Baranje, Osijek031.com, drum.hr, Tranzistor.hrAutorica ovogodišnjeg plakata je osječka multimedijalna umjetnica, članica Video kluba Mursa,,prof.art.Direktor festivala,zahvalio je svima koji su festival pratili i podržavali tijekom proteklih devetnaest godina, kao i svim autorima koji su svojim radovima do sada sudjelovali te je sve pozvao na dvadeseto izdanje Gastro film festa.