Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

16 prirodnih kupališta

strogim kriterijima

odličan

dobar

Tekst: Osijek031.com

Foto: Matija Milanović/Foto-arhiv031

objavio je rezultate analize kvalitete vode nau županiji za razdoblje od 1. do 15. srpnja.Zavod redovito provodi uzorkovanja i analizu vode za kupanje u razdoblju od od 15. svibnja do 15. rujna premaUredbe o kakvoći vode za kupanje, koja je usklađena s Uredbom Europske unije. Mikrobiološkom analizom koju obavlja Zavod uključena su dva najvažnija pokazatelja - za crijevni enterokok i Escherichiju coli.Od 16 kupališta u Osječko-baranjskoj županiji sva su sigurna za kupanje i dobila su ocjenu, a samo su vode kupališta na Dunavu, uz vikend naselje na Zelenom otoku, dobile ocjenuPodsjetimo, NZJZ kontrolira kvalitetu vode na sljedećim kupalištima u Osječko-baranjskoj županiji: Drava Pampas, Drava Donji grad - Željeznički most, Drava – Copacabana, bajer Jug 2, bajer Đakovo, jezero Mlinac, jezero Jošava I, jezero Jošava II, kupalište Dunav - Zeleni otok, kupalište Đola - Darda, kupalište Puškaš - Topolje, akumulacija Borovik, akumulacija Lapovac, kupalište Drava - Bistrinci, Bizovački bajer te Našički bajer. Službena su kupališta Copacabana, Željeznički most i Pampas za područje Osijeka te Bajer Đakovo za područje Đakova.Rezultate provedenog monitoringa vode za kupanje na pojedinom kupalištu kao i više informacija možete doznati na stranicama Zavoda