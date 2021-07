Europsko prvenstvo za mlađe seniore/ke

Tallinnu

Atletskog kluba „Slavonija-Žito“, Lovro Nedeljković

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

U tijeku jekoje se održava u(Estonija) i traje od 8. pa sve do 11. srpnja.Jučer je, drugog dana Prvenstva, nastupio predstavnik, koji je veći dio utrke na 3000m sa zaprekama bio na čelu, ali nažalost nije do kraja uspio držati taj tempo te na kraju završava kao 10. u skupini odnosno 31. u ukupnom poretku. Ciljem je prošao za 9:23,25.U svakom slučaju Lovri Nedeljkoviću treba čestitati, jer je ispunio ovogodišnji cilj, a to je bilo ostvarivanje norme za dolazak na ovo veliko natjecanje.