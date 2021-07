Hrvatski glazbenici i organizatori koncerata

Stožera civilne zaštite

nije cijepljen

plaćanjem antigenskih testova

besplatne testove

više od 500 dana

zamrle koncertne aktivnosti

Alan Hržica; Aljoša Šerić; Amira Medunjanin; Alka Vuica; Bruna Oberan; Buntai; klapa Cambi; Damir Urban; Davor Gobac; Dino Blunt; Dino Jelusić; Domenica; Franka Batelić; Gibonni; Gina Damjanović; Goran Bare; Goran Karan; Grše; Husein Hasanefendić Hus; Iva Ajduković; Ivana Kovač; Ivana Husar Mlinac; Ivan Dečak; Jole; Josipa Lisac; Krankšvester; Let 3; Marijan Brkić; Marija Husar Mlinac; Marko Kutlić; Marko Tolja; Massimo; Matija Cvek; Mia Dimšić; Neno Belan; Nika Turković; Opća Opasnost; Pocket palma; Porto Morto; klapa Rišpet; Sandi Cenov; Silente; TBF; Tedi Spalato; Tomislav Marić – ToMa; Vanna; Vinko Ćemeraš; Zaprešić boys; z++; 30 zona -

ne protivi

odazovu cijepljenju

Izvođačima i organizatorima najviše je u interesu da se na njihovim koncertima osigura maksimalna zaštita zdravlja svih prisutnih i da se time osigura nesmetana realizacija koncertnih aktivnosti. U tom smislu, izvođači i organizatori podržavaju zahtjev za antigenskim testovima, no budući da ta odluka generira ozbiljne troškove publici, smatramo minimumom korektnosti da za nju snosi trošak onaj koji ju je i donio. Proteklo razdoblje najteže je u povijesti za glazbenu i koncertnu industriju, a unatoč tome što smo branša koja u normalnim okolnostima, u samoj jednoj godini akumulira potrošnju veću od 10 milijardi kuna, od čega izravnu korist ima upravo država, Vlada nam je dosad minimalno pomogla. Kao značajnom gospodarskom subjektu, već nam mjesecima prijeti kolaps, stoga tražimo od Stožera civilne zaštite da, ako ostaje pri odluci obveznih antigenskih testova, prihvati zajednički zahtjev izvođača i organizatora, uobličen kroz inicijativu Ministarstva kulture i medija, o nužnom uvođenju odgode mjera koje generiraju nove i neplanirane troškove. Takvim se potezima dodatno udaljuje i publiku od izvođača, čije nastupe čekaju više od godinu dana i koji simboliziraju povratak normalnog društvenog života

Nikša Bratoš

Josipa Lisac

nitko ne kontrolira razmak

gledanja nogometnih utakmica

nije poštivao razmak

Nikoline Brnjac

Tekst: Ana Butigan

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

ujedinjeni su u zahtjevu da se izmijeni nepravedna odlukaprema kojoj se dio publike koji još uvijek, ucjenjujebez kojih ne mogu doći na koncerte, iako su karte za njih kupili u vrijeme kada ta mjera uopće nije bila na snazi. Poznata glazbena imena zahtijevaju od Vlade da publici osigurasve dok važe postojeće mjere, a ako to nije moguće, traže odgodu provedbe ove odluke za publiku koja nije cijepljena na barem mjesec dana, odnosno do postizanja održivog rješenja za sve.Nakonu kojima su, gotovo u potpunosti,, izvođačima je odnedavno ponovno dozvoljeno nastupati, no zbog trenutačnih odluka Stožera, veliki broj zakazanih nastupa se otkazuje ili ih je u startu nemoguće organizirati.izvođači su koji su zasad dignuli glas protiv odluke Stožera koji necijepljenoj publici uvjetuje dolazak na koncerte plaćanjem obveznih antigenskih testova, umjesto držanjem distance kao dosad, iako je riječ o pravilu koje je doneseno nakon što su karte već bile kupljene.Domaće glazbenike smeta i što se u javnosti uporno potiče stav o rizičnosti koncerata na otvorenom, uz potpuno pridržavanje mjera, dok se na javna okupljanja drugog tipa, gleda blagonaklono.Važno je istaknuti kako se niti jedan od spomenutih izvođačastrogim protuepidemijskim mjerama kojima se štiti zdravlje okupljenih na koncertima. Štoviše, na svojim društvenim mrežama izvođači redovito pozivaju građane da sekako bi se život čim prije vratio u normalu.Nastavno na donesenu mjeru obveznih antigenskih testova, domaći glazbenici od Vlade traže plaćanje testova koji su uvjet za održavanje koncerata, sve dok je ta mjera na snazi. U suprotnom, mjeru je potrebno odgoditi na minimalno 30 dana do postizanja dogovora oko održivog rješenja za sve zainteresirane strane – publiku, izvođače, organizatore te Vladu i Stožer.“, izjavio je, predsjednik Hrvatske glazbene unije.Izvođači i organizatori koncerata suočavaju se i drugim velikim problemom na terenu – proizvoljnosti lokalnih stožera o kojima ovisi održavanje zakazanih koncerata. U Istri je tako odbijenicu dobilajer je tamošnjem stožeru bio problematičan broj od 240 ljudi na otvorenom koji su kupili ulaznice za sjedeća mjesta za koncert ove umjetnice, a slično su neugodno iskustvo doživjeli i Parni Valjak, Damir Urban, Hladno pivo, Vatra i drugi.Istovremeno, nacionalni, kao i lokalni stožeri, ne uvjetuju antigenske testove za turiste na krcatim plažama gdje, koji je i nemoguće održavati na takvim mjestima. Ogromnim gužvama i brojnim okupljanjima javnost je svjedočila i nedavno za vrijeme, gdje se također, ali niti tražio antigenski test. Sličnih primjera je još bezbroj: od tisuća ljudi u redovima za cijepljenje, okupljanja u izbornoj noći, no iz nekog razloga, koncerte na otvorenom pod mjerama koje se poštuju i strogo primjenjuju, Stožer i dalje percipira kao rizičnije od spomenutih mjesta.Pokretanjem ove inicijative, želi se, dakle, ukazati na nelogične i dvostruke kriterije lokalnih stožera diljem zemlje koji predstavljaju dodatan udarac na branšu na koju je pojava pandemije imala razarajući učinak. Izvođače i organizatore koncerata neugodno je iznenadio i nedavni nelogičan istup ministrice turizma,, koja je poslala službeni dopis uredima turističkih zajednica u kojima na njih apelira da odgode sva ona događanja koja nisu nužna.Osim što se tim neobičnim potezom uplela u resor drugog ministarstva – Ministarstva kulture i medija, ministrica turizma je time neizravno poručila kako kulturno - scenska i glazbena događanja mogu ugroziti sezonu, što je u potpunosti netočno. Tako primjerice, nakon održanih koncerta, dosad nijednom nije zabilježen povećani broj zaraženih osoba na određenom potvrđuju što potvrđuju brojna istraživanja, i kod nas i u svijetu.S obzirom na to da veći dio publike nije upoznat s činjenicom da je dodatan trošak plaćanja testova odluka Stožera, a ne izvođača ili organizatora koncerata, na terenu i na društvenim mrežama, za taj novitet, često okrivljuju upravo njih.Nakon godinu i šest mjeseci potpunog lockdowna za industriju koja još uvijek čeka pravu dozvolu za normalan rad, to je udarac na izvođače i organizatore koji sada očekuju barem razumijevanje od strane Vlade i Stožera, a ne opstrukciju i dodatno otežavanje rada u, ionako, izazovnom razdoblju.