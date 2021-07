Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

Projekti kao Regionalni distribucijski centar za voće i povrće trebali su već davno biti na području naše županije i cijele Slavonije i Baranje, no pripremili smo ga u prošle tri godine, a u tijeku je gradnja koja će vrlo brzo biti gotova. Vrijednost radova je 101 milijun kuna, a projekt realiziramo zajedno s Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Bitno je da će RDC-e biti zadužen i za nabavu i distribuciju namirnica za prehranu učenika osnovnih škola na području cijele županije, koju već pune četiri godine financira Županija u cijelosti ili zajedno s općinama i gradovima. Jedina smo županija u Hrvatskoj koja ima besplatnu školsku prehranu, s tim da je cilj da sva prehrana bude s lokalnih OPG-ova i ekološki ispravna, a to ćemo učiniti upravo s ovim RDC-om. Uz osnovne škole planiramo namirnice distribuirati i za đačke domove, domove za starije i nemoćne, Klinički bolnički centar Osijek i sve druge ustanove koje se nalaze na području županije, a imaju potrebe za ovakvom uslugom. Projekt je velik i vrlo bitan, a treba ojačati sve male poljoprivrednike, proizvođače voća i povrća s područja OBŽ, što mu je cilj i sigurno će tako biti. Već postoji veliki interes za RDC-e svih koji se ovdje vide u budućnosti, a kada ga dovršimo imat ćemo kvalitetan projekt koji će donijeti velike i višestruke benefite za sve žitelje naše županije

Da bi taj projekt uspio jedna od najvažnijih aktivnosti je izgradnja logističko-distribucijske infrastrukture. Zato je ovaj projekt vrijedan, a itekako je utjecao na ekonomsku aktivnost Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede kao budućeg provoditelja u okviru Nacionalnog programa za otpornost i oporavak. Ta reformska aktivnost odnosi se na izgradnju infrastrukture koja će obuhvatiti sve potrebne faze da bi se povećala dodana vrijednost u sektoru voća i povrća, dakle skladištenje, prerada, dorada, pakiranje, laboratorijske analize, trženje, marketing, sortiranje. Međutim, da bi bila uistinu reformska, ona se ne ograničava na investicije, koje su neophodne, ali treba voditi računa i o drugim aktivnostima u kojima nerijetko zaostajemo i više nego u investicijama, a to je stvarno udruživanje na tržišnim principima, korištenje takve infrastrukture od udruženih proizvođača, koji će uz našu potporu osigurati prepoznatljivost svog proizvoda i koji će veći dio svoje proizvodnje na taj način koncentrirano tržiti. Ta reformska aktivnost je veliki izazov, a u okviru Nacionalnog programa za otpornost i oporavak predviđena je u vrijednosti od 616 milijuna kuna, od čega se 610 milijuna kuna odnosi na potpore investicijskim djelatnostima, a 6 milijuna kuna na potpore za udruživanje i edukaciju malih proizvođača u sektoru voća i povrća. Računamo na partnerstvo županija, a ključ za uspjeh će biti spremnost naših proizvođača za udruživanje

RDC-e je jedan od pilot projekata i inicijativa ovakve vrste na području Hrvatske. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i u prethodnim godinama sufinanciralo je izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije kako bi projekt bio spreman za realizaciju. Sredstva su osigurana iz fondova EU u okviru Projekta Slavonije, Baranje i Srijema, a ovo je jedan od strateških projekata Vlade RH, Osječko-baranjske županije, ali i svih pet slavonskih županija. Hvale je vrijedna inicijativa župana Anušića da se upravo na ovakav način razmišlja kako pomoći malim poljoprivrednim proizvođačima, okrupniti ih i njihove proizvode kasnije plasirati na tržište, a zaokruženu priču imaju u plasmanu njihovih proizvoda i projektu opskrbe osnovnih i srednjih škola kvalitetnom hranom

tri zasebna dijela

hladnjača s komorama, sortirnice, pakirnice i prerada te upravna zgrada

2.910 tona

690 tona

2.200 tona

329 tona

Silva Wendling

sortiranje i pariranje voća i povrća

3.239 tona voća i povrća

8.182,15 m2

