Tekst: Hrvoje Ratkić

Foto: Marin Stupar i Samir Kurtagić

Kako ljetni dani odmiču, tako je sveoko 22. Pannonian Challengea koji će se održati, u Osijeku. Pripreme za jedan odsu u punom jeku, a osim organizatora te ostalevelik doprinos festivalu daju ibez kojih Pannonian Challenge zasigurno ne bi bio to što jest. Kao i na mnogim drugim velikim svjetskim natjecanjima i sportskim manifestacijama, tako su i na Pannonian Challengeu upravo volonteri bitan dio organizacije i snažno doprinose. Baš kao i ranijih godina, i ove godine su volonteri, koji se popularno zovu, pokazali velik interes za sudjelovanje na četverodnevnom natjecanju pa jekoja je organizator natjecanja pristiglo preko sto prijava za volontiranje.Kako bi bili što bolje pripremljeni za izazovne organizacijske i tehničke zadatke koji ih očekuju, VolonterOsi su od 1. do 3. srpnja sudjelovali nakoje se su održale u konferencijskoju Osijeku, a sve to u sklopuprojektačiji je nositelj udruga Pannonian. Riječ je o projektu koji je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+ u iznosu odte sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. U sklopu projekta volonteri imaju priliku sudjelovati na radionicama neformalne edukacije, takozvanim NFE treninzima te su s prošlogodišnje NOOB razine ove godine napredovali na PRO razinu.Cilj treninga je educirati volontere ou području event managementa s naglaskom na organizaciju sportskih događanja i natjecanja, a sve kako bi zahvaljujući tim znanjima lakše pronašli zaposlenje te kako bi u budućnosti mogli raditi u takvoj vrsti organizacija. Na ovogodišnjoj trodnevnoj radionici, volonteri su prolazili treninge iz područja upravljanja sportskim organizacijama, učili su o razlikama između nevladinih organizacija i tvrtki, razvoju sportskog natjecanja i koncepta događaja te mogućnosti financiranja kako na lokalnoj tako i međunarodnoj razini. Na radionicama su se koristili razni alati i metode koje se koriste u menadžmentu poputza postizanje ciljeva, problemskog stabla te mnogi drugi alati koji su prilagođeni cjelokupnom konceptu neformalnog učenja čiji je sastavni dio i zabava kroz razne igre, kretanje i kreativno izražavanje.Stečeno znanje VolonterOsi će praktično pokazati, a zasigurno i, tijekom trajanja Pannonian Challengea gdje će biti uključeni u raznete će pratiti rad menadžera i pomagati dodijeljenom mentoru na festivalu. Pannonian Challenge je jedan od rijetkih Erasmus+ sport projekata kojim se volonterima omogućava stjecanjekao potvrde o stečenim vještinama i kompetencijama.Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost udruge Pannonian i ne predstavlja nužno stav Europske unije kao ni Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.