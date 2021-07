odavno napustili

Iako su učenici u Hrvatskoj većsvoje školske klupe, neki, kao u, tek ovaj tjedan završavaju s nastavom, a u međunarodnim partnerstvima to znači da projekti tek sada prilaze svom kraju.Tako je i ukoja više od desetljeća ostvarujeu provedbi međunarodnih. Kao škola koja je upravo nedavno ponovno obnovila svoj status „“, svoj međunarodni rad usmjerava velikim dijelom u pravcu. Posebno mjestu među brojnim projektima zauzima KA2 projekt „Ova po mnogo čemuizvukla je iz međunarodnog tima onoi punukala nas sve da radimo još bolje, jače i više svemu oko nas unatoč. Karantene, zatvaranje škola, produženi blagdani, virusom zaraženi kolege i učenici, nastava na daljinu, različite mjere u partnerskim škola i još mnogo drugih ometajućih okolnosti bile su samo poticaj timu od šest škola iz pet europskih država -Godinu je započela odlukom o stvaranju zajedničkog ekološkog animiranog filma pod nazivom „“. To ne bi bilo moguće bez portugalskog kolege koje ima dugogodišnje međunarodno iskustvo u izradis učenicima svoje škole, a upravo je prošle godine naosvojio prvo mjesto. Cijeli je međunarodni tim učenika i učitelja sudjelovao u izradi filma koji očekuje svoju međunarodnu turneju ovoga ljeta kada će ga imati priliku vidjeti publika na festivalima diljem Europe.Zatim je uslijediou trajanju od 6 tjedana kada su tisuće ljudi diljem svijeta pokušali ciljanim tjednim aktivnostima aktivno djelovati na smanjenju ugroze planeta. Čitav školski tim učitelja i učiteljica te učenika i učenica aktivno se uključio raspravom, analizom i video dokumentacijom promjena nauzrokovanim gradnjom stadiona te sadnjom u dvorištu škole s partnerima iz Brazila i Grčke (dio akcije „“).Ni međunarodnikojim se potiče razvoj digitalne pismenosti mladih Europljana nije mogao proći bez vrijednog tima, a kao dokaz kvalitete u korištenjute uspješnosti i međunarodne povezanosti škola je dobila prestižni certifikat izvrsnosti koji dodjeljuje Europska Komisija.Kada je projektni tim uvidio da unatoč velikoj želji niti ove godine ne će biti ništa od međunarodnih, s partnerim aje odlučeno da se organiziraju. Svaka je država partner dobila svoj mjesec u kojem je trebala prikazati svoje osobitosti s naglaskom na ekološku baštinu i lokalna pitanja održivosti. A iako nas je u ovome pandemija itekako ometala (neprestana zatvaranja škola diljem Europe i rad na daljinu) u tome smo itekako uspjeli. Virtualna putovanja su zapravo bili mrežni video sastanci kojem bi, često i više od 100 sudionika, imalo priliku uživo i zajedno, unatoč udaljenosti, učiti i razmjenjivati. Virtualno putovanje Osijekom nije moglo proći bezi naših zelenih parkova koji su oduševili partnere. Atmosfera prijateljstva i opuštenosti često je bila vrlo emotivna jer su neprestani zajednički kontakti i aktivnosti kroz dosadašnje dvije godine projekta dovele do jake povezanosti kako učitelj tako i učenika.Zbog specifične situacije projekt je produžen za još godinu dana što otvara mogućnost realizacije međunarodnih gostovanja i još jedne izvrsne godine međunarodne suradnje i učenja.Spomenute su samo neke značajnije aktivnosti, a velik broj drugih (Međunarodni dan oceana, Dan izvanučioničke nastave, Dan sigurnijeg interneta itd.) samo je upotpunio mozaik ovog izuzetnog projekta. Zbog toga će tim OŠ „Retfala“ pratećizajednički s partnerima prijaviti za nacionalnu i europsku oznaku kvalitete, a potom i na natječaje za najbolje eTwinning projekte Europe. Vjerujemo da uspjeh ne će izostati.