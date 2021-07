NK Osijek

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

godine počinje sza sezonu 2021/22.- sve domaće utakmice NK Osijek u HT Prvoj ligi u sezoni 2021/22. (18 utakmica)utakmicu 2. pretkola UEFA Europa Konferencijske lige NK Osijek - Pogoń Szczecin- utakmice Hrvatskog nogometnog kupa kojima je domaćin NK Osijek (osim finala)- sve utakmice Osijeka II u Drugoj HNL (na tribini Zapad)- Sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19, a koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. lipnja 2021. godine, sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja.je odlučio iskoristiti iznimku koju omogućava članak 5. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama, a prema kojoj se sportska natjecanja mogu održati uz prisustvojedino uz uvjet da svaka osoba prisutna na stadionu (gledatelji, tehničko i organizacijsko osoblje) posjeduje EU digitalnuIzuzetak su djeca do 12 godina kojima za ulazak na stadion nije potrebna EU digitalna COVID potvrda ako su u pratnji roditelja ili skrbnika koji istu posjeduju.- u slučaju ograničenja broja gledatelja na stadionu uslijed epidemioloških mjera ili drugih razloga, vlasnici godišnjih ulaznica imaju pravo prioriteta dolaska na stadion- u slučaju plasmana NK Osijek u daljnje faze natjecanja UEFA Europa konferencijske lige, vlasnici godišnjih ulaznica imat će pravo prvokupa ulaznica (zbog posebnih mjera UEFA-inog Return to play protokola ne možemo osigurati da će pretplatnici moći kupiti ulaznicu za mjesto koje su osigurali kupovinom godišnje ulaznice)- u slučaju da zbog epidemioloških odluka Nacionalnog stožera Civilne zaštite bude zabranjeno prisustvo publike na domaćim utakmicama, NK Osijek se obvezuje na novčanu naknadu koje će se obračunati sukladno broju propuštenih utakmica.- Online na ulaznice.hr*- Blagajne Istok i Zapad na stadionu Gradski vrt*ulaznice kupljene online moraju se podići na blagajni Istok stadiona Gradski vrtProdaja godišnjih ulaznica počinje u subotu 10. srpnja. Radno vrijeme blagajni u subotu jete od ponedjeljka do petkaO potencijalnim promjenama radnog vremena, pravovremeno će obavijestiti javnost.Kako bi izbjegli stvaranje gužve na prodajnim mjestima navijačima preporučuju da prilikom kupovine godišnje ulaznice donesu ispunjeni obrazac koji možete preuzeti ovdje Svaki vlasnik godišnje ili pojedinačne ulaznice, prilikom ulaska na stadion morat će, sukladno Članku 5. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama, predočiti EU digitalnu COVID potvrdu u tiskanom ili digitalnom obliku i osobni dokument koji potvrđuje da je vlasnik iste. Posjedovanje EU digitalne COVID putovnice nije uvjet za kupovinu godišnje ulaznice, ali je trenutno uvjet za ulazak na stadion.Jedna osoba može kupiti najviše pet (5) godišnjih ulaznica uz predočenje osobnog dokumenta za svaku osobu.