državne prvakinje ŽNK-a Osijek

prvog treninga

Lige prvakinja

Osijek

25 djevojaka

Maja Belaj, Anela Lubina, Dora Adamović, Iva Culek, Izabela Lojna, Kristina Nevrkla, Lara Lucić, Lorena Balić, Maria Kunštek, Merjema Medić, Nela Andrić, Jelena Matanić, Helena Štimac, Martina Šalek, Mateja Bulut, Antonela Blažević, Valentina Jelačić, Katarina Mendeš, Klara Kovačević, Klara Barišić, Barbara Živković, Ena Pernar, te povratnice Maja Joščak, Mateja Andrlić i Ivana Bojčić

Mačkamami

Elektre

obalu Drave u Tvrđi

Igora Budiše

Ne želim da tim stagnira već da gledamo naprijed, da naše igračice shvate kako kada si državni prvak imaš određenu odgovornost prema obiteljima, svome gradu, navijačima. To nije mala stvar, moraš se iz dana u dan usavršavati, htjeti, željeti bolje. Naša ekipa voli imati kontrolu igre, igračice su svjesne da su dobre. To su njihove snage. No, napomenu bih da možemo biti još bolji. Danas se nogomet igra u oba pravca. Od starijih kolega naučio sam kako je najteže igrati bez lopte, mislim bi se u tome segmentu igre mogli popraviti. ŽNK Osijek ima energiju za uspjeh

Bojan Bodražić

U novu sezonu krećemo s novim trenerom o kojemu sam čuo puno dobrih stvari i očekujem da našu ekipu, koja je dobra i kvalitetna, odvede na viši nivo. Tu su i naše povratnice, tako da uz postojeći seniorski kadar, te određeni broj kvalitetnih kadetkinja, mogu reći da sada imamo konkurenciju na svakoj poziciji u ekipi. Naša očekivanja za narednu sezonu su jednaka kao i za svaku – dvostruka titula. Cilj nam je obraniti titulu državnih prvaka i osvojiti Kup. Napominjem kako smo prošle sezone odigrali prvu malonogometnu ligu za žene gdje su naše djevojke pokazale da su i na parketu najbolje. Ove godine branit ćemo i tu titulu. Pred nama je i Liga prvakinja. Domaćini smo jedne od kvalifikacijskih skupina, te očekujemo zapažen rezultat u obje utakmice

Kakvi su Vaši planovi za ŽNK Osijek i sezonu koja je ispred Kluba?

“Za planove je zadužena Uprava kluba, no ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da budemo što bolji, organiziraniji, da pratimo neke modernije trendove ženskog nogometa. Ne želim da tim stagnira već da gledamo naprijed, da naše igračice shvate kako kada si državni prvak imaš određenu odgovornost prema obiteljima, svome gradu, navijačima. Biti državni prvak nije mala stvar, moraš se iz dana u dan usavršavati, htjeti, željeti bolje. Mislim da ŽNK Osijek ima energiju za uspjeh, i da je sada na nama hoćemo li to iskoristiti”

Da li ste već imali priliku upoznati igračice, odnosno njihove sposobnosti?

“Igračice tek upoznajem. Prethodno zaključenju pregovora oko moga prelaska u ŽNK Osijek analizirao sam ih kroz dostupne podatke. Znam da je u ovome timu nekoliko igračica koje imaju visok status u ženskom nogometu u Hrvatskoj. Imamo dovoljno vremena da se upoznamo prije novih pobjeda, vidjet ćemo kakav će biti ishod”

Što je, prema Vašem mišljenju, trenutno najveća snaga ŽNK Osijek?

“Sezona iza igračica bila je vrlo motivirajuća zato što su se za naslov borile za dva ili čak tri kluba koji su igrački napredovali. Naša ekipa voli imati kontrolu igre, igračice su svjesne da su dobre. To su njihove snage. No, napomenu bih da možemo biti još bolji, danas se nogomet igra u oba pravca. Od starijih kolega naučio sam kako je najteže igrati bez lopte, mislim bi se u tome segmentu igre mogli popraviti”

Imate li trenerske uzore?

“Gledao sam često treninge argentinskog trenera Marcela Bielsea, cijenim njegovu nogometnu igru. Također tu je i Milan Đuričić koji me vodio na Akademiji. No, u Hrvatskoj ima zaista dosta dobrih trenera, ne bi mogao, niti htio nekoga posebno izdvajati. Sretan sam i zahvalan što mogu biti dio toga svega. Sebi uvijek dajem u zadatak da budem na top razini da bi bio bolji od drugih. U tome procesu uvijek treba ugledati se na pobjednike, ali ne samo na one koji osvajaju, već i na one koji evidentno imaju snažan trenažni proces”

Kako bi opisali sebe kao trenera?

Uvijek se trudim raditi na sebi. Nogomet je moj život, razmišljam o njemu i u tzv. slobodno vrijeme. Ja sam osoba i trener za kojega kada ispred sebe ima neki cilj nema opuštanja.

Tekst: Ivana Solar

Foto: Marko Mrkonjić

Nakon zasluženog odmora,ponovno su istrčale na travnjak u sklopu svogaza nadolazeću sezonu i kvalifikacijske utakmicakojima ćebiti domaćin u kolovozu.Tradicionalnoj “prozivki” odazvalo seKako nogometni teren na “” nije licenciran za igranje prve hrvatske nogometne lige za žene, trening je održan na novom terenu Kluba, onom “” uzi to po palicom novog trenera,”, rekao je ovom povodom Budiša.Igračice je na prvom srpanjskom treningu pozdravio i predsjednik Uprave ŽNK-a Osijek,”, rekao je Bodražić.Igor Budiša igračku karijeru započeo je kao kadet u NK Metalac, a potom ju nastavio u NK Osijeku od kuda je nakon tri godine prešao u mladu momčad Dinama. Igrao je neko vrijeme na posudbi u NK Marsonija, a potom punih 13 godina u inozemnim klubovima. Posljednje tri godine karijere na terenu proveo je u Hrvatskoj, u NK Šibenik i RNK Split. Od 2013. godine bavio se trenerskim poslom i školovao u tome pravcu. Paralelno, zaključno s 2017. godinom, radio je u NK Osijeku s mlađim uzrastima, te asistirao dvojici trenera u stručnom stožeru prvog tima. Od 2018. godinu nogometno i trenerski usavršavao se na Nogometnoj Akademiji Krpan&Babić, sve do srpnja 2021. godine kada preuzima palicu ŽNK Osijek. Krajem 2018. godine diplomirao je na Nogometnoj Akademiji HNS-a i postao licencirani UEFA "Pro" trener.