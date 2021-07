trče za loptom i sanjaju o karijeri

Oduvijek sam pratio Pannonian Challenge, pa sam se lako odlučio baviti BMX-om. U početku sam se samo vozikao po skate parku dok nisam shvatio kako se rade neki trikovi i kako dobar osjećaj bude u meni. Od malena volim adrenalin, akrobacije i rotacije, pa sam prvo radio backflip u spužve, zatim na madrace, a potom i “bez osiguranja“ na rampi, sve dok ga nisam usavršio

Bude manjih ozljeda na skoro svakom treningu, a iako mi je najbolnije bilo pasti na trticu, lakat ili kuk, srećom još sam bez lomova. U tome mi je posebno pomogla BMX školica Pannonian Challengea, na kojoj mi je trener Poki svojim savjetima daje više odlučnosti, samopouzdanja i podrške. Stoga u narednih nekoliko godina želim još više napredovati i raditi bolje trikove, pa upoznati mnoge vozače i sudjelovati na raznim natjecanjima po svijetu

BMX školicu smo započeli u rujnu 2020. i to je zaista prva takva inicijativa na ovim prostorima. Jedva sam čekao da se tako nešto pokrene, jer znam da u osječkom skate parku ima stvarno puno klinaca kojima bi dobro došla pomoć u prvim koracima sporta kojeg simpatiziraju. Oduševljen sam sa svime, jer nam se za BMX školicu prijavilo preko 30 klinaca u dobi od 3 do 12 godina, a njihova energija i želja za učenjem su neopisivi

Tekst: Hrvoje Ratkić

Foto: Samir Kurtagić

Dok njegovi vršnjaci većinomu jednom od komercijalnijih sportova, dvanaestogodišnjiodlučio je svoje vještine brusiti u– izvodeći vratolomije na. Ovaj bicikl, namijenjen za, Maksim je počeo voziti još u dobi od 8 godina, a sada kad je već stasao, koristi ga poput. Tako je već svladao i jedan odu ekstremnim sportovima - salto unazad, odnosno backflip, pa se danas neslužbeno smatra najmlađim vozačem BMX-a kojemu je to pošlo za rukom na ovim prostorima.Za sve je kriv Pannonian Challenge , uz kojega je Maksim odrastao i zavolio BMX, pa sada već smišlja trikove kojima bi mogao oduševiti suce i publiku sredinom kolovoza, na 22. izdanju ovog prestižnog natjecanja na svjetskoj razini.Tajna je u usredotočenosti i samopouzdanju“ – priča mladi Maksim Getoš, koji uživa u adrenalinu dobivenom iz salta, a kao tajnu izvođenja tog trika ističe usredotočenost i samopouzdanje.Međutim, mlada osječka nada BMX-a ne prepušta sve talentu, papet puta tjedno po tri sata u skate parku na lijevoj obali Drave, kojega iskorištava do maksimuma. Ondje uz backflip radi i na drugim trikovima s kojima je već dva puta nastupio na Pannonian Challengeu, a dok se priprema za novi spektakl od 11. do 15. kolovoza, već je krajem svibnja zasluženo slavio u kategoriji amatera naCilj je nastupati na najvećim svjetskim natjecanjima“ – otkriva Maksim, kojemu su uzori, prvi hrvatski svjetski prvak u BMX Freestyle disciplini, te, višestruki FISE i X Games pobjednik.“ – ukazuje voditelj školice Pannonian Challengea,, koji je u ulozi suca nedavno sudjelovao i na BMX Freestyle Svjetskom prvenstvu u Montpellieru, pa i sam zna koliki podvig predstavlja Maksimov salto, za kojega vjeruje kako je samo početak blistave karijere koja je počela upravo na Pannonian Challengeu.