58 provedenih tretmana

Grada Osijeka

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Intenzivnim tretiranjem postigli smo to da je najmanja brojnost komaraca utvrđena na mjernim postajama unutar grada, od 24 do 800 komaraca po klopci, a veća brojnost prisutna je u graničnim dijelovima grada, od 1000 do 3000 komaraca. Unatoč najavama struke da ćemo zbog kišne godine ovoga ljeta trpjeti jednu od najvećih najezda komaraca u posljednje vrijeme, ipak se pokazalo kako se sustavnim i redovnim djelovanjem sa zemlje i iz zraka može postići optimalno stanje brojnosti komaraca, tako da naši sugrađani mogu normalno provoditi vrijeme na otvorenom. Brojke nam idu u prilog i baš zato istim tempom i narednih dana nastavljamo borbu s komarcima

Ivan Radić

Kopačkome ritu

Đavoljoj gredi

kontrolni tretmani

7. srpnja

Donjeg grada, Juga II, Tvrđavice, Podravlja, Klise, Sarvaša, Cvjetnog naselja i Briješća

Pampasa

9. srpnja

10. srpnja

11. srpnja

213.917,50 kuna

15 larvicidnih tretmana

Tekst: Osijek.hr

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Nakonsuzbijanja komaraca na području, rezultati monitoringa terena, kojega provodi, utvrdili su kako je razina njihove brojnosti na svim mjernim postajama značajno opala.“, rekao je gradonačelnik OsijekaBrojnost komaraca opada i ute u, no budući da se i dalje radi o visokim razinama (17 329 komaraca po klopci), gradonačelnik Radić donio je odluku da se provedusuzbijanja komaraca, uglavnom u dijelovima grada koji graniče s netretiranim površinama, a s ciljem sprječavanja njihovog daljnjeg ulijetanja te zadržavanja povoljne situacije na terenu.Grad Osijek stoga će večeras,između 19 i 22 sata, provesti adulticidne tretmane sa zemlje na području. Tretmani će se provesti i na području, i tou večernjim satima;u jutarnjim i večernjim satima; teponovno u jutarnjim satima. Kako bi se i aktualna događanja u gradu mogla nastaviti nesmetano odvijati, 10. srpnja u jutarnjim satima provest će se tretmani u Tvrđi i u središtu Osijeka.Riječ je o ukupnoj površini od 2087 hektara, a cijena navedenih tretmana iznosiUključujući danas najavljene tretmane, Grad Osijek dosad je proveona površini od 320 hektara, pet avionskih tretmana na površini od 5900 hektara, sedam ručnih tretmana na 233 hektra teško dostupnih zelenih površina, te 36 adulticidnih tretmana sa zemlje na površini od 34 002 hektra.