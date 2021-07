Osječko ljeto kulture i Kulturni centar Osijek

OLJKIĆ – programi Osječkog ljeta kulture za djecu i mlade

prostor ispred i oko Kulturnog centra Osijek

plesnih, dramskih, lutkarskih, likovnih i glazbenih

četvrtak, 8. srpnja 2021.

Močvarovci

Ane Šantar

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Kulturnog centra Osijek

9. srpnja 2021.

Teatra Cirkus

Morane Dolenc „Laboratorij života“

nedjelju, 11. srpnja 2021.

Glazbene škole Franje Kuhača

Program:

Četvrtak , 8. srpnja 2021.

Petak , 9. srpnja 2021.

Petak , 9. srpnja 2021.

Subota , 10. srpnja 2021.

Nedjelja , 11. srpnja 2021.

i ove godine pobrinuli su se da (velik i važan) dio osječke kulture dopre do naše najmlađe publike. Popularniponudit će mnoštvo raznolikih kulturnih sadržaja kojima ćepostati jedna velika pozornicadogađanja prilagođenih mlađim uzrastima.OLJKIĆ će u, otvoriti predstava za djecu „“, redateljski debiu koprodukciji. Već idući dan,, OLJKIĆ se nastavlja premijerom predstave za djecupunkt „Generacija X Y Z“ . Likovne i slikarske radionice za djecu u subotu će cjelodnevno zaokupiti male umjetničke umove te tako prostor oko Kulturnog centra Osijek učiniti pravom malom likovnom kolonijom, a OLJKIĆ u subotu završavamo s predstavom za djecu redateljiceOLJKIĆ ćemo „na sva glazbena zvona“ zatvoriti u, koncertomiz Osijeka na platou ispred Kulturnog centra Osijek.19:00 sati - „MOČVAROVCI“ predstava za djecu – premijeraUzrast: 5+Trajanje: 45minuta11:00 sati - „MOČVAROVCI“ predstava za djecu – premijeraUzrast: 5+Trajanje: 45minutaRedateljski debi Ane Šantar, predstava za djecu „Močvarovci“ otvorit će ovogodišnji OLJKIĆ- programe u sklopu Osječkog ljeta kulture namijenjene djeci i mladima. „Močvarovci“ su priča o tri mala šegrta: Tiji, Ilmi i Avelu koji od svojih majstora dobivaju uzbudljiv zadatak koji ih odvodi na putovanje u kojem otkrivaju veliku nepravdu prema Sente, zaštitnici života močvare. Svojom upornošću, dobrotom i zajedništvom spašavaju Sente te rješavaju nepravdu. Močvarovci će upravo na OLJKIĆU imati svoju premijernu izvedbu, a za sve koji ne stignu na Otvorenje, izvedba će biti ponovljena i u subotu, 9.7. s početkom u 11:00 sati na platou ispred Kulturnog centra Osijek. Predstava u koprodukciji akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Kulturnog centra Osijek diplomski je ispit iz lutkarske režije mlade redateljice Ane Šantar uz mentorstvo Tamare Kučinović, a njezinom izvedbom na OLJKIĆ-u, Kulturni centar Osijek želi dati dodatni poticaj mladim redateljima koji će, u vremenima koja dolaze, oblikovati već ionaku bogatu i etabliranu lutkarsku scenu u našoj slavonskoj metropoli.Ulaz na Močvarovce, kao i na sve programe u sklopu OLJKIĆ-a je besplatan.19:00 sati - „GENERACIJA X Y Z“ predstava za djecuUzrast: 10+Trajanje: 45 minuta„Generacija X Y Z“ predstava je za djecu, ali i za sve uzraste jer se bavi univerzalnom temom generacija. Kroz predstavu pratimo tri mlade djevojke iz različitih generacija te njihove brige i nesigurnosti koje su nekad različite, a nekad iste. Predstava se bavi 80-ima, 90-ima i 00-im: svaka od tih generacija ima svoje specifičnosti – glazbene žanrove, modne trendove, tehnološke inovacije i specifične probleme, no imaju i puno toga zajedničkog. Autorski tim koji čine Marijana Matoković, Lidija Kraljić i Ivana Pedljo koje gledamo u ulogama tri djevojke/generacije, kroz jedinstveni spoj glume, fizičkog teatra, plesa, parkoura i akrobacija prikazuju upravo protok vremena koji se spaja u dodirnoj točki: svaka generacija bori se s nekom vrstom egzistencijalne krize, životnim izborima i izazovima. Ono što poručuju je (jednako) univerzalna poruka da svaka prethodna generacija može i treba biti podrška onoj koja slijedi.Riječ je o autorskom projektu Marijane Matoković, Lidije Kraljić i Ivane Pedjo koje se nalaze u glavnim ulogama; dramaturginje Nine Horvat te Tihane Strmečki zaslužne za scenski pokret. „Generacija X Y Z” jedinstvena je predstava koja spaja različite izvedbene umjetnosti, tematizira (sve)vremenski sociološki fenomen generacijskih mijena što čini predstavu zanimljivom za sve uzraste.19:00 sati - „LABORATORIJ ŽIVOTA“ predstava za djecuUzrast: 5+Trajanje: 40 minutaPredstava „Laboratorij života“ autorskog tima Morane Dolenc i Marija Jakšića lutkarska je monodrama za djecu i odrasle koja govori o Bobi, najposebnijem dječaku na svijetu. Bobina posebnost naime leži u tome što on ne govori, ali se zato služi svim mogućim neverbalnim i fizičkim elementima kako bi uspostavio komunikaciju. Lutku dječaka Bobe koju u predstavi u „oživotvorava“ glumac Mario Jakšić izradio je Drago Dolenc. Sjajan tim ljudi okupljen na ovoj predstavi, uz redateljicu Moranu Dolenc i glumca Marija Jakšića koji potpisuju i scenografiju, čine i kostimografkinja Hana Letica, a za glazbu u predstavi zaslužan je poznati glazbeni producent, svestrani glazbenik i glazbeni genijalac Mark Mrakovčić. „Laboratorij života“ na apstraktan i zaigran način djeci nudi emotivno putovanje puno sjećanja i lijepih uspomena, uspomena na ljude koje Bobo voli, a koje postaju okosnica ove priče. Autorski tim predstave istražuje kazalište predmeta inspirirano art brutom, junk artom, buvljacima, tavanima i reciklažom zaboravljenih predmeta.20:00 sati - ZAVRŠNA VEČER OLJKIĆ-a, KONCERT GLAZBENE ŠKOLE FRANJE KUHAČAOLJKIĆ ćemo zatvoriti u glazbenom tonu, koncertom učenika osnovne glazbene škole Franje Kuhača iz Osijeka. Mali glazbenici za svoje male prijatelje izvest će bogat koncertni repertoar: Od Dvorakove Jazz etide, preko Bachovog Menueta i Schummanovog Divljeg jahača pa sve do Alfija Kabilja i njegove A što će biti sutra iz kultnog mjuzikla „Jalta, Jalta“. Glazbena škola Franje Kuhača sa svojom stoljetnom tradicijom glazbenog educiranja i djelovanja u Osijeku i njezini najmlađi polaznici koji će pred svojom, domaćom publikom na velikoj pozornici ispred Kulturnog centra Osijek pokazati raskoš dječje vizije i interpretacije glazbe, najljepši su završetak ovogodišnjeg OLJKIĆ-a .Svi programi u sklopu OLJKIĆ-a održavaju se u prostoru ispred Kulturnog centra Osijek.Ulaz na sve programe OLJKIĆ-a je slobodan.Organizator OLJKIĆ-a je Kulturni centar Osijek, u sklopu manifestacije Osječko ljeto kulture.