Tekst i foto: AK Slavonija Žito

Proteklog je vikenda (3.-4. srpnja 2021. g.) održanoČlanoviosvojili su ukupno, od čegaNajuspješniji predstavnik bio jes četiri osvojene medalje (od toga tri titule prvaka države).Nakon što je nedavno ostvario norme za Europsko i Svjetsko juniorsko prvenstvo te nakon što je svojim rezultatima ostvario II. kategoriju (vrhunski sportaš) pri Hrvatskom olimpijskom odboru, na ovom je Prvenstvu sve to potvrdio te dodatno ostvario 5. rezultat u Europi na 400m s preponama (kategorija U20), kao i 5. rezultat svih vremena na nacionalnoj tablici. Njegov novi osobni (i klupski) rekord sada iznosi 51,25.Drugu zlatnu medalju osvojio je u utrci na 400m s rezultatom 47,65.U štafetnoj utrci 4x100m državni prvaci postali su(42,90), dok su, u utrci 4x400m, ciljem prošli za 3:23,95, što je bilo dovoljno za srebrnu medalju, uz koju ide i titula viceprvaka države.osvojio je ukupnoNakon polufinalne utrke u kojoj je bio prvi (11,01), finalnu je utrku na 100m okončao još boljim rezultatom: 10,78 vrijeme je aktualnog državnog prvaka (ujedno i klupski te njegov osobni rekord).Druga mu je medalja pripala u spomenutoj štafeti na 4x100m, dok je treća došla utrkom na 200m, i to srebro, zahvaljujući rezultatu 22,31.također osvaja: uz sudjelovanje u sastavu obje štafete, dakle osvojeno zlato (4x100m) i srebro (4x400m), Franko je kolekciju upotpunio broncom na 200m, ujedno i osobnim te klupskim rekordom koji sada iznose 22,36.postao je juniorskimu skoku s motkom, s preskočenih 4,10m. Uz to, osvojio je brončanu medalju u skoku u vis s preskočenih 1,60m.Jedina predstavnica na postolju bila jeU utrci na 100m, u kvalifikacijskom dijelu biva treća, ali postavlja novi osobni i klupski rekord (12,14), no u samom se finalu probija na konačno drugo mjesto. Viceprvakinja postaje zahvaljujući rezultatu 12,19.Otrčala je i utrku na 200m te osvojila još jednu medalju: bronca je oko vrata zahvaljujući rezultatu 24,83.