Športska zajednica Osječko-baranjske županije i Zajednica športskih udruga Grada Osijeka

najuspješnijih sportaša i sportskih kolektiva

63 godine

Ponosni smo na sve naše sportaše, a imamo ih stvarno puno od najmlađih do najviših kategorija po uzrastu, od amaterskih do profesionalnih i na svjetskoj razini koje koristimo i kao promotore i ambasadore naše Županije, naše Slavonije i Baranje, na čemu smo im zahvalni. Ovo što mi činimo je kap u onomu što su oni sve uradili u svom životu, treniranju, radu, odricanju njih i njihovih obitelji kako bi bili kvalitetni sportaši. Osječko-baranjska županija sa svojom Zajednicom podupire sve sportaše kroz izgradnju sportske infrastrukture i financiranje njihovih aktivnosti, no najveća zasluga je upravo na njima samima, a na ovaj način se okupimo svake godine i iskazujemo im pozornost i zahvalu

Ivan Anušić

Ivan Radić

Jedan od tih uspješnih sportaša je i Aurel Benović koji je na Svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku ostvario izvrstan rezultat, a to je samo dokaz da je Osijek grad sporta i vrhunskih sportaša. I u budućnosti svi sportaši će imati podršku Grada, a nastavit ćemo i njegovati partnerski odnos u organizaciji brojnih europskih i svjetskih natjecanja. Sve ćemo popratiti i odgovarajućom infrastrukturom koje smo se, između ostaloga, dotakli i u Strategiji razvoja sporta Grada Osijeka 2020.-2030. godine, a sve kako bismo i dalje razvijali generacije uspješnih sportaša jer su upravo oni ambasadori kvalitetnog bavljenja sportom i na profesionalnoj i na rekreativnoj razini

Luka KATIĆ

Rea RAJNDL

Katia ŠEGAVČIĆ

Frano ŠKOJO

Mia WILD

Hinko CAJZLER

Športska udruga slijepih SVJETLOST

Mario TEPPERT

Dario FANČOVIĆ

Hrvoje HORVAT

Ivan MARAS

Jamnica Plus d. o. o.

Nikola TRESOGLAVIĆ

Ivana GRANOŠA

Donna VEKIĆ

Aurel BENOVIĆ

Muški odbojkaški klub MURSA-OSIJEK

Rukometni klub NEXE Našice

Sena MATEŠIĆ

Ante KOSTELIĆ

Zvonko POLIH

Rudolf ŠTIKS

Silvija DOLIĆ

danas (6. srpnja 2021. godine) organizirali su svečano proglašenjeza područje Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije za 2020. godinu. Uz poštivanje važećih epidemioloških preporuka tako je nastavljena tradicija duga, zbog čijeg očuvanja su organizatori izbora - gradska i županijska sportska zajednica te Glas Slavonije - odlučili upriličiti ovo događanje te i na taj način javno istaknuti sportaše i sportske kolektive koji se i u vrlo teškim okolnostima uspješno i zapaženo bave sportom.- kazao je županGradonačelnik Grada Osijekačestitao je svim sportašima i sportašicama, kao i svim trenerima i sportskim djelatnicima koji su doprinijeli velikim uspjesima našega sporta. -- rekao je gradonačelnik Radić.PRIZNANJA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKATrofej „Kuna“- Judo klub Osijek- Ženski odbojkaški klub Osijek- Karate klub Hrvatski sokol OBŽ- Veslački klub Iktus- Atletski klub Slavonija-ŽitoNajuspješniji sportaš - sport osoba s invaliditetom / sport gluhih- Športska udruga slijepih Svjetlost (sport osoba s invaliditetom)Najuspješniji sportski kolektiv osoba s invaliditetom / sporta gluhihNajuspješniji trener- Muški odbojkaški klub Mursa-OsijekPRIZNANJA GLASA SLAVONIJE„Nagrada Sokol“(odbojka)(rukomet)(nogomet - posthumno)„Uzor-trofej Matija Ljubek“ZAJEDNIČKA PRIZNANJANajuspješnija sportašica Grada Osijeka- Triatlon klub Tri-tim, OsijekNajuspješnija sportašica Osječko-baranjske županije- Teniski klub OsijekNajuspješniji sportaš Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije- Gimnastičko društvo Osijek-ŽitoNajuspješniji sportski kolektiv Grada OsijekaNajuspješniji sportski kolektiv Osječko-baranjske županijePOSEBNA PRIZNANJAPriznanje za dugogodišnji izvanredan doprinos u promicanju osječke košarke (ZŠUGO)Posebno priznanje za izniman doprinos u razvoju osječkog i hrvatskog sporta (ŠZOBŽ, ZŠUGO, Glas Slavonije)PRIZNANJA ŠPORTSKE ZAJEDNICE OBŽPriznanje sportskom djelatniku za izniman doprinos u razvoju i promociji sporta na području Grada Osijeka za 2020. -Priznanje sportskom djelatniku za izniman doprinos u razvoju i promociji sporta na području Grada Donjeg Miholjca za 2020. -Priznanje sportskom djelatniku za izniman doprinos u razvoju i promociji sporta na području Grada Belog Manastira za 2020. -Posebna priznanja klubovima povodom obilježavanja značajnih obljetnicaNogometni klub ELEKTRA (90 godina)Nogometni klub DARDA (100 godina)Šahovski klub ĐAKOVO (100 godina)Nogometni klub JEDINSTVO Donji Miholjac (100 godina)