liničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ

132 uzorka

3

3 osobe

nema hospitaliziranih

299 osoba

26 provjera osoba

2 kršenja

957 nadzora

191 nadzor

nisu utvrdili nepravilnosti

epidemiološka situacija

zadovoljavajućom

redovito cijepljenje

Stožer civilne zaštite OBŽ

U Ku zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno jeod kojih jebilo pozitivno na koronavirus. Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Donjeg Miholjca, Semeljaca i Šodolovaca.Na liječenju u Općoj županijskoj bolnici Našice nalaze sekoje su oboljele od COVID-19, dok u KBC-u Osijekosoba s tim oboljenjem.U samoizolaciji se trenutno nalaziU proteklih tjedan dana (od 30. lipnja do 6. srpnja) policijski službenici proveli suu samoizolaciji i utvrdili(u Dalju i Osijeku). Obavili su iugostiteljskih objekata, pri čemu su utvrdili 2 kršenja propisanih mjera, oba u Belišću.Inspektori i službenici civilne zaštite u razdoblju od 29. lipnja do 5. srpnja obavili suprovođenja epidemioloških mjera (80 u prodavaonicama, 57 u ugostiteljskim objektima, 16 u uslužnim djelatnostima, 12 u trgovačkim centrima, 10 na javnim okupljanjima, 8 na tržnicama, 5 u pekarnicama i 3 na sportskim događajima), aDanas (6. srpnja) održana je sjednica Stožera civilne zaštite OBŽ na kojoj je razmatrana aktualnana području Osječko-baranjske županije. Ocijenjena je, no uz konstataciju da je i dalje nužno odgovorno ponašanje i provođenje propisanih preporuka, kao i redovite kontrole njihova provođenja. Zaključeno da segrađana protiv koronavirusa nastavlja na već ustaljeni način. Nastavit će se i cijepljenje bez prethodnog naručivanja, a o lokacijama i vremenu tog cijepljenja građani će biti obaviješteni javnim pozivom. - izvijestio je