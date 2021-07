Lučka kapetanija u Osijeku

posebne uvjete plovidbe

čamce, skutere, glisere i kupače

od rkm 16+000 do rkm 25+000

Riječne ratne flotile do cestovnog mosta kod Višnjevca

zabranjuje

zabrane

Kopika, Želja (željeznički most), Neptun, Pampas i Podravlje

zabranjena

pravljenje valova

pristajanje uz obalu

ne smije obavljati

sredinom plovnog puta

propuštanja i izbjegavanja drugih plovila

30 metara od obale i usidrenih plovila

40 metara

ne smiju udaljavati

pojačanim kontrolama

Tekst: Osijek031.com

Foto: Matija Milanović/Foto-arhiv031

utvrdila jena rijeci Dravi za vrijeme kupališne sezone (do 31. kolovoza) koji se odnose nana Dravi.Posebni uvjeti plovidbe određeni su, odnosno od spusta kod. Na toj se dioniciskijanje na vodi i obavljanje sličnih sportskih aktivnosti, uključujući okrete i nagla skretanja pojedinačnih plovila, posebno skutera i glisera.Posebneodnose se na područja kod kupališta, a to su. Tu je plovidba svih motornih čamaca, skutera, glisera i sportskih čamaca, a zabranjeno je iosim kad je ono neophodno za sigurnu plovidbu. Zabranjuje sebilo kojeg motornog plovila, osim službi traganja i spašavanja i javnih službi, bliže od 30 metara na bilo kojem dijelu rijeke koje se uobičajeno koristi za kupanje na rijeci Dravi.Također se zabranjuje usporedna plovidba svih motornih plovila osim kod pretjecanja, a koje sekod mjesta označenih kao kupališta, ali ni na otvorima mostova.Skuteri, gliseri i sva druga brza plovila smiju se kretati na ovom području samoploveći minimalnom sigurnom brzinom, uz obavezuna način da druga plovila ne moraju mijenjati kurs i brzinu plovidbe. Sva plovila pri plovidbi moraju u svakom trenutku biti udaljeni minimalno, a minimalnood navedenih kupališta.Dio zabrana odnosi se i na plivače, koji seviše od 20 metara od obale kod kupališta, odnosno najviše 10 metara od obale na ostalim dijelovima rijeke. To znači da je plivačima zabranjeno preplivavanje Drave, plivanje u plovnom putu te kupanje u neposrednoj blizini usidrenih ili privezanih plovila.Lučka kapetanija također je od prošlog vikenda započela ssvih sudionika na Dravi – voditelja čamaca, skutera i glisera te kupača.