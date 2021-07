Orqa

Tvrtkaiz Osijeka preselit će iz poduzetničkog inkubatora Bios ui postati šesti stanar u tom parku. Potpisan je ugovor os upravomte održananjihovog top proizvoda- FPV naočala za dronove kojim su stekliGradonačelniki njegov zamjenikimali su priliku vidjeti kako funkcioniraju poznatetvrtke Orqa u noćnoj vožnji drona na osječkom. Radić je izjavio kako je iskustvo "leta" dronom nte da se možemo ponositi proizvodom osječke pameti koji je stekao svjetsku slavu. Dodao je kako je sretan što je mala osječka tvrtka, koja ima urede u svimodlučila zadržati sjedište u Osijeku i useliti se u poznati IT park kao njegov šesti stanar. Uvjeren je kako će i ostale tri slobodne adrese u IT parku uskoro dobiti nove stanare., glavni operativni direktor Orqe podsjetio je kako je ta tvrtka u tri godine nakon osnutka s troje zaposlenih "porasla" nai sada je pred njom. Početkom su godine dobiliza razvojne projekte jednog mađarskog investicijskog fonda, a sada slijedi, razvoj novih proizvoda i osvajanje novih tržišta. Pojasnio je detalje o njihovom, a riječ je o, FPV1 (First Person View) ili "pogled iz prvog lica". Pojednostavljeno rečeno, riječ je o naočalama koji pilotu, dok stoji na tlu, omogućava pogled s drona ili bespilotne letjelice koja se nalazi u zraku. Već sada osječki izum Orqe koriste američka vojska i policija, a česti su kupci i tvrtke koje nadgledaju velike sustave naftovoda ili dalekovoda.Glavni izvršni direktor Orqerekao je kako su prodali većprimjeraka FPV1 naočala. Ističe kako je njihov uspjeh "". "". Naočale za dronove prodaju u 50 država, a posao će nastaviti novim rješenjima na području javne sigurnosti i upravljanja krizama. Uskoro na novoj adresi, u IT parku na više od 1.200 četvornih metara poslovnog prostora.