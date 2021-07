Nina Obuljen Koržinek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Ministrica kulture i medijaposjetila je Osijek gdje je uodržala radni sastanak s gradonačelnikomNeke od tema bile su ambiciozni planovi za, poput obnove zgrade, planova za izgradnju, preseljenjau prostore bivše Vege te preseljenjana prostore OLT-a.Gradonačelnik Radić na početku je izdvojionove zgrade gradske knjižnice koja sada djeluje u, s derutnim pročeljem iza osobe s invaliditetom. Po njemu, postoje dvije mogućnosti: nova gradska knjižnica bit će na prostoru sveučilišne knjižnice koja se gradi, no ne bude li dinamika radova zadovoljavajuća, grad će pronaći parcelu u gradskom središtu i u suradnji s Ministarstvom kulture izgraditi gradsku knjižnicu kakva treba gradu veličine Osijeka.Razgovaralo se i o Muzeju Slavonije, koji je, a za koji je predviđeno preseljenje u prostore bivše Vege, dok je za Državni arhiv, koji sadaza smještaj gradiva, predviđen prostor OLT-a. I knjižnica, Muzej Slavonije i zgrada Državnog arhiva gradit će se sredstvima iz, najavila je ministrica.Što se tiče zgrade HNK, projekt obnove je gotov i u to treba krenuti čim prije, kao i u obnovu i nadogradnjute osiguranje spremišnih prostora za baštinske ustanove. Obuljen Koržinek je naglasila kako je u pripremi novi, koji će ojačati ulogu središnjeg nacionalnog kazališta, zagrebačkog HNK-a te redefinirati status ostala četiri nacionalna kazališta. Plan je prvenstveno konsolidirati i, a u sklopu naše kulturne politike želimo poticati projekte koji se realiziraju suradnjom putem koprodukcija, iz čega se može iščitati kako neće doći do priželjkivanog povratka baleta u osječki HNK, kao treće umjetničke grane u tome kazalištu.Ministrica je zaključno istaknula kako Osijek ima iznimno, velik broj kvalitetnih umjetnika i novih inicijativa te kako će Ministarstvo i Grad učiniti najviše što mogu kako bi svim kreativcima stvorili adekvatne uvjete za rad i djelovanje.