normalan proces

Miloš, Lončar, Ndockyt i Grezda

zaoštriti konkurenciju

Bijelo-plavih

dobra vijest

Svetom Martinu na Muri

Miloš, Lončar, Ndockyt i Grezda

Reinholz i Vučko

Silva, Brlek, Caro

Barešić

Nema odlazaka bez jako dobrih ponuda

Nejašmić

Daku

posudbu

krvnu sliku

Mirlind

vrlo uspješne sezone

Miereza

Kleinheislera

jako dobre financijske ponude

Tekst i foto: NK Osijek

rada uključili su se, što će svakakoPrvog radnog dana u novom tjednu sve je bolja situacija u redovima. Više je igrača u normalnom trenažnom procesu, što je svakakos priprema u. Za razliku od uvodnih dana, kada su trenirali odvojeno i prema posebnom programu, ovoga su se ponedjeljka suigračima aktivnije priključiliiza kojih je određeno razdoblje rehabilitacije. Sada su opet u mogućnosti raditi s loptom, pa ih ubrzo možemo očekivati i u momčadi, možda već u predstojećim prijateljskim utakmicama. Ostaju nam još četvorica igrača s kojima, na njihovom što bržem i uspješnijem oporavku, rade kondicijski treneri. To sui vratarNavijače tijekom svakih priprema, kada je u tijeku u prijelazni rok, zanima i situacija oko mogućih dolazaka i odlazaka. Od novih igrača, još od prvog dana boravka u Međimurju s nama jei on je zasad jedina „lasta“ koja se pridružila osječkome jatu. Upoznavanje s većim brojem suigrača, doduše, imao je i povratnik, budući da je u zimu 2020. otišao nau kosovski Ballkani. U međuvremenu je osječki prvoligaš prilično promijenio „“, pa jeu tom kontekstu novo lice. U kombinacijama je još nekoliko igrača, tako da je moguće da se prije povratka momčadi u Osijek postigne dogovor s nekim(a) od njih. Dakako da zanimanje postoji i za naše prvotimce što je bilo i za očekivati nakonkoja je iza njih. To prvenstveno vrijedi za najboljeg igrača i prvog strijelca HNL-atekoji je također u kontinuitetu držao vrlo visoku razinu forme. No, u više navrata je i trener Bjelica isticao kako bi samomogle motivirati Osječane da ozbiljno promisle o ponekom izlaznom transferu.