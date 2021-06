hladnijeg razdoblja

Foto: Dora Suk, Matej Volarević/Foto-arhiv031

Nakon dugogsvima željnonapokon se pojavilo i tako ove godine postalo simbolomIako je ljeto u Osijeku formalno započelo i prije njegovog kalendarskog početka i to prvim u nizu koncerata u sklopu projekta Koncerti u Osijeku grad jei počeo se vračati svom. Neki vole, drugiosječkih parkova, ali većina ipak voli potražitiu ljetnim večernjim šetnjama. Iako su sve ljetne noći posebne za sebe, uvijek postoje i one malo posebnije.Kako bi nastavili širiti dobre i nove vibracije,godine organizirajuna kojoj će vam po prvi puta zadržati sunce u gradu i u večernjim satima.- Šetalište kardinala Franje Šepera (Promenada) - Prigodna prodaja lokalnih obrtnika i dodatni glazbeni sadržajOd 20:00 h osvježenje potražite u ugodnoj šetnji našom najljepšom riječnom šetnicom Promenadom koja će prigodnom ponudom lokalnih obrtnika i dodatnim glazbenim sadržajem biti savršen put do gradskog središta ili Tvrđe, gdje vas u Staroj Pekari očekuje još jedan koncert u Osijeku, izvrsni glazbenik Marko Tolja.- Sakuntala park, Kapucinska ulica (kod hotela Royal), Prolaz Franje Krežme, Promenada (meteo postaja) - Osječke turističke pričeSvi ljubitelji povijesti i različitih zanimljivosti o gradu Osijeku imat će priliku poslušati životne priče o poznatim osječkim ličnostima. Poslušajte ih na četiri lokacije: Sakuntala park, Kapucinska ulica (kod hotela Royal), Prolaz Franje Krežme, Promenada (meteo postaja). U intervalima od 15 minuta u vremenu od 20:30 do 21:30 osječki turistički vodiči priuštit će vam ugođaj svjetskih metropola te vam u ljetnoj noći donijeti dašak prošlosti.- Trg A.Stračevića - Plesni glazbeni sadržajUkoliko želite uživati u dinamičnoj plesnoj glazbi i šarenim bojama centralne osječke fontane, ne propustite od 21:00 h doći na Trg Ante Starčevića.- Trg slobode - „Jednozubi gusar“ – predstava Dječjeg kazališta Branka MihaljevićaDječje kazalište Branka Mihaljevića u 20:00 h na Trgu Slobode izvest će svoju predstavu „Jednozubi gusar“, te zabaviti sve najmlađe sugrađane željne druženja.Iako će prva ovogodišnja Osječka ljetna noć zbog epidemioloških mjera ove godine trajati samo do, bit će drukčija i posebna za sve one koji će pronaći nešto za sebe i tako nastaviti dugogodišnju tradiciju druženja, zabave i uživanja u gradskom điru.