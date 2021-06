Dan osječkih branitelja, Dan hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije

106. brigade HV.

Dragan Vulin

Ono što uvijek ističemo i čime se ponosimo, jest kako je Osijek bio i ostao nepokoren grad, a time se možemo dičiti upravo zbog hrabrih hrvatskih branitelja koji su sve vrijeme i kada je bilo najteže branili naš grad, istok Hrvatske te cjelokupnu našu slobodu i neovisnost

Program:

Subota , 26. lipnja 2021.

Nedjelja , 27. lipnja 2021.

Ponedjeljak , 28. lipnja 2021.

Tekst i foto: Osijek.hr

Danas 25. lipnja svečano će se obilježiti ujedno 30. obljetnica od dana osnutkaProgram je započeo u jutarnjim satima otkrivanjem nazivne ploče Doma HV “Brigadir Ivan Rebrina” Osijek, nakon čega se u poslijepodnevnim satima program nastavlja predstavljanjem knjige “Strategijska obrambena operacija 91/92“ autora Vinka Vrbanca i Stjepana Antolašića.Ovom svečanom prigodom obilježavanja, zamjenik gradonačelnika,ugostio je branitelje i tako istaknuo kako Grad Osijek ponovno ponosno stoji u potpori realizacije ovog događaja.– naglasio je Vulin.Zamjenik gradonačelnika prisjetio se tih vremena kada je još bio dijete i dao snagu i vjeru braniteljima kako će u svome mandatu promicati sve vrijednosti i istine o Domovinskom ratu s velikim naglaskom na pozitivnu ulogu branitelja.Program se nastavlja i naredna tri dana, a cjelovit raspored možete pronaći u nastavku teksta.- Taktičko tehnički zbor naoružanja Hrvatske vojske i policije[Lokacija: Šetalište i prostor oko Iktusa]- 10. Turnir u boćanju [U organizaciji boćarskog kluba dragovoljac i UHDDR TO Industrijska četvrt][Lokacija: Tereni BK Dragovoljac Mačkamama]- 5. Memorijalni turnir u sjedećoj odbojci “Branko Perković“ [U organizaciji Športsko invalidski odbojkaški klub HVIDR-a Osijek][Lokacija: Školska dvorana Višnjevac- Turnir u šahu [U organizaciji UHDDR TO Industrijska četvrt][Lokacija: Prostor gradske četvrti Industrijska četvrt, Dvorac Mačkamama, Drinska 2- Moto susreti – otvorenje/ Polaganje vijenaca kod Kapelice Kraljice mira na Krunskoj utvrdi- Turnir u stolnom tenisu – u dvije kategorije branitelji i gosti. [U organizaciji udruge 106. Brigade HV][Lokacija: Dvorana Krstova 97 b.- Turnir u belotu [U organizaciji udruge 3. gardijske brigade][Lokacija: prostorije HVIDR-e Vijenac I, Meštrovića]- 11. Memorijalni turnir u malom nogometu [U organizaciji UHDDR TO Filipovica][Lokacija: Igralište Filipovica]- Biciklistički maraton Slatina –OsijekStart: u 08.00 ispred Spomen obilježja poginulim braniteljima u SlatiniCilj: u 13.00 umjetnička instalacija ˝Crveni fićo˝[U organizaciji udruge Glasnici istine i HVIDR-a Virovitičko podravske županije]- Memorijal „Crveni fićo“ 4 utrke 1. Bilje – Crveni fićo, 2. Dalj – Crveni fićo, 3. Karadžičevo – Crveni fićo, Ćelije – Crveni fićo (dolazak kod Crvenog fiće oko 19:00)[U organizaciji maraton klub Hrvatski sokol]9:00 sati - Otvaranje i blagoslov Spomen sobe 106. brigade HV[Lokacija: Petra Svačića 36. Osijek]- Svečani mimohod od „Crvenog fiće“do spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata Osječko-baranjske županije- Polaganje vijenaca i paljenje svijećaSpomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata Osječko-baranjske županije[Lokacija: Trg slobode]- Svečana akademija u HNK Osijek u povodu Dana Osječkih branitelja, Dana 106.brigade HV i Dana hrvatskog dragovoljca Osječko-baranjske županije