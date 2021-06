30-godišnjakom

spuštao niz Dravu

pristaništa za čamce Neptun

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a tijelo je po nalogu županijskog državnog odvjetništva prevezeno u KBC Osijek, Odjel patologije, gdje će se utvrditi identitet pronađene osobe, kao i uzrok smrti

300-tinjak metara

Njihovi prijatelji koji su prvi krenuli s kanuima već su bili odmaknuli, pa nisu ni znali što se događa, ali nevolju je primijetio jedan Osječanin koji se zatekao na Dravi sa svojim jet-skijem. On je, pak, mladiće prije nego što su krenuli čak i upozorio na dio kod Neptuna gdje su jake struje zbog privezanih šlepova. Kada je vidio da su dečki pali u vodu, muškarac je odjurio jet-skijem do njih, a dvojica su se odmah uhvatila za njegovo plovilo, dok se 30-godišnjak držao za kanu rekavši mu da mu ne treba pomoć i da će on sam doći do obale. Međutim, nakon što su ova trojica došli do obale s jet-skijem i okrenuli se prema vodi vidjeli su samo kanu kako nizvodno plovi Dravom, ali ne i 30-godišnjaka. Njegovi prijatelji odmah su pozvali policiju, a muškarac s jet-skijem se vratio na vodu, međutim, čovjeka više nije vidio

izrazito jaka

