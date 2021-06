toplinskog vala

Tekst: Osijek031.com

Foto: DHMZ

Danas se očekuje vrhunac prvog ovogodišnjegkoji je zahvatio cijelu zemlju, kao i veći dio starog kontinenta.Nakon što je jučer uizmjereno visokih, danas će vrućina kulminirati, u lokalnoj vrijednosti i do, osobito u osječkoj regiji.Grad Osijek je danas u, odnosno DHZM-ov meteoalarm oglasio jena toplinski val obzirom da bi se temperatura mogla popeti i do 40 °C.Očekuje nas, po svemu sudeći, i još jedna. Od sutra će ipak biti nešto manje vruće, a dijelove zemlje će osvježiti i povremeni. Nestabilnosti su najizglednije u, gdje je lokalno moguće nevrijeme, dolaskomzraka na užareno kopno.UV indeks u cijeloj će zemlji i dalje bitipa treba biti oprezan s izlaganjem suncu. Izbjegavanje izlaska od 10 do 17 sati, dovoljan unos tekućine, ponajprije vode, prozračna odjeća te lagana i nezačinjena prehrana neki su od liječničkih savjeta kako se zaštititi od pasjih vrućina. To se upozorenje posebno odnosi na starije osobe, trudnice i kronične bolesnike.Za vikend će vrućina ipak malo popustiti. Osvježenje će stići u noći na subotu, nakon čega od nedjelje ponovno slijedi vedrina. Već idući tjedan, čini se, ponovno će sete je moguće da ćemo „uživati“ u novom toplinskom valu.