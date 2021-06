grupe Fluentes

Sve je baš tako kako treba bit

posebnu posvetu

Goranovu kćer Mariju

Naša nova pjesma nastala je prošlog ljeta kada je moja kći Marija naučila voziti bicikl te smo se vozali uzduž i poprijeko Osijekom svaki dan. Ta se tradicija nastavlja i ove godine i uživamo u našim vožnjama. Tekst je došao prirodno jer usprkos svemu što se događalo tada oko nas u srcu sam znao da je baš sve onako kako treba biti. Sve ima svoje razloge i svaki uzrok svoju posljedicu i na kraju je sve to oko nas baš tako kako treba biti.

Goran Bošković

Josip Grizbaher

Nisam inspiriran ovim vremenima, niti se osjećam ugodno zbog svega što se događa oko nas, ali sve ima svoje mjesto u našim životima i na koncu ono što je važno i bitno to ostaje, toga se sjećamo i to nas ispunjava. Nas pet smo htjeli to prikazati i spotom. Prijateljstva, zajedništva i ljubavi su na kušnji, a mi ovim spotom podsjećamo da tako ne treba biti. Imamo jedni druge i kada smo daleko. Kako bi se sve popravilo dovoljan je lijep i sunčan dan, piće s prijateljima i malo dobrote u glavi i srcu.

Nova pjesma napisana je za Goranovu kćer Mariju s kojom je Goran proveo dane i dane na biciklu. To je pjesma koja mu je tekstualno najbliža i najdraža jer govori o njegovom djetetu i njezinoj životnoj radosti i veselju. Grupa Fluentes najavljuje i novi album koji će predstaviti u listopadu ove godine.