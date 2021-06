Portanovi

sezonska sniženja

1. srpnja

šarolika

euforiju

Nogometna euforija

u Portanovi se nastavlja, osvajajte vrijedne nagrade svaki dan

11. lipnja 2021.

online obrasca

Zaigraj i pobijedi

Pokaži svoju navijačku stranu

Portoš igra nogoš

[Sponzorirani članak]

Zadovoljstvo ovih dana predstavlja svaka kupovina u! Dugo očekivanatako reći još nisu službeno niti započela, a već popusti mame iz izloga gotovo svih trgovina ovog trgovačkog centra. Da li je to tek uvertira za ono što slijedi nakonili smo stvarno zakoračili u sezonu popusta tek ćemo vidjeti u danima koji dolaze. A vi, ako želite uloviti najdraže komade u svojoj veličini, požurite već sada do Portanove!Ponuda je uistinu, stoga nije teško potrošiti i više od planiranog. Ukoliko ne volite kupovati planski, već isključivo komade koji vam zapnu za oko u moru pristupačnih artikala, onda se pripremite zakoju ćete doživjeti kada vas sa svih strana okruže izvješeni popusti. Uživajte u najpovoljnijoj kupnji godine i napunite ormar aktualnim trendovima već sada.Oduz svaki račun od kupovine obavljene u Portanovi možete putemsudjelovati u nagradnoj igriu kojoj najsretnijeg očekuje Xiaomi pametni televizor Mi LED TV 4S 55", a ostale 1.000 kn poklon bon Amadeusa, 500 kn poklon bon Nike-a, 400 kn poklon bon Polleo sporta i 200 kn poklon bon Watch Centra.Još samo do petka svojom fotkom navijačke euforije na Facebooku Portanove možete sudjelovati u nagradnom natječajuu kojem će biti odabrano čak 10 dobitnika koji će osvojiti Hervis poklon bonove u vrijednosti po 300 kn ili navijačke artikle Euro 2021. Natječaj je otvoren na Facebook profilu Portanove sve do ponoći 25. lipnja.I oni najmanji među nama imaju priliku osvojiti super nagrade. Pet najkreativaca koji Portanovi pošalju crtež za natječajosvojit će super poklon pakete koje je pripremila Tisak Media: knjigu 30 nogometaša koji su ušli u povijest + nogometnu loptu.