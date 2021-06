Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ

Na tri cijepna punkta (dvorane Zrinjevac i Gradski vrt u Osijeku te u sportskoj dvorani u Đakovu) prošlog vikenda cijepljeno je još 1.367 osoba koje su se odlučile na primanje prve doze cjepiva bez prethodne najave. Uz redovita cijepljenja koja se provode na 13 punktova na području županije preko liječnika opće medicine, i idući vikend (u subotu i nedjelju) nastavlja se tzv. masovno cijepljenje. Ovoga puta takvo cijepljenje će se provoditi u dvorani Zrinjevac u Osijeku, a koristit će se cjepiva proizvođača Modena i Johnson te pozivam građane da se odazovu

Mato Lukić

Foto: OBZ.hr

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno jeod kojih jebilo pozitivno na koronavirus. Dvije novopozitivne osobe imaju prebivalište na području općine Šodolovci, a po jedna na području grada Osijeka te općina Podgorač i Viškovci.Na bolničkom liječenju nalazi sekoje su oboljele od COVID-19, i to 3 u Kliničkom bolničkom centru Osijek i 6 u Općoj županijskoj bolnici Našice. Niti jedan pacijent nije na respiratoru (od 11. lipnja).U samoizolaciji se trenutno nalaziU zadnja 24 sata (kao ni zadnjih 10 dana) nije bilo preminulih osoba.U proteklih tjedan dana (od 16. do 23. lipnja) policijski službenici proveli suu samoizolaciji i utvrdili jedno kršenje (u Belišću). Obavili su i, pri čemu nisu utvrdili kršenja propisanih mjera.Inspektori i službenici civilne zaštite u razdoblju od 15. do 22. lipnja obavili suprovođenja epidemioloških mjera (82 u ugostiteljskim objektima, 24 u prodavaonicama, 17 u trgovačkim centrima, 11 u uslužnim djelatnostima, 8 na tržnicama i 7 u svatovima), a nisu utvrdili nepravilnosti.- rekao je danas na konferenciji za medije načelnik Stožera civilne zaštite OBŽ. - izvijestio je stožer civilne zaštite OBŽ.