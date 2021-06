Grad Osijek

do sada je utrošioza larvicidne i adulticidne tretmane, što jeukupno predviđenih sredstava za bitku s "" za ovu godinu, piše Jutarnji list Novi gradonačelnik,, koji je u prošlom mandatu bio najžešći kritičar tadašnje vlasti zbog problema s komarcima, sada se našao u istoj situaciji kao i njegov prethodnik. Istina, sukladno predizbornim obećanjima Radić je već 6. lipnja, dan nakon što je zasjeo u gradonačelničku fotelju, zapovjediona komarce po rubnim dijelovima grada jer je avionsko tretiranje zabranjeno iznad naselja.Osječani su pozdravili reakciju novog gradonačelnika, koji je u istom ritmu nastavio do danas, međutim problem. Radiću je jasno da se komaraca nemoguće otarasitiangažmana okolnih jedinica lokalne samouprave te rješavanja problema tretiranja u zaštićenom Kopačkom ritu.“, istaknuo je Radić.Radić je također najavio kako će najkasnije do 15. srpnja grad ići ukojim će se za komarce osigurati dodatna. Zajedno s Osječko-baranjskom županijom Grad će poslati zahtjev Vladi zaOsijeku i drugim jedinicama lokalne samouprave. Gradonačelnik vjeruje da ćemo sljedeće godine imati punojer će Grad sa Županijom i jedinicama lokalne samouprave osnovati zajedničku ustanovu koja bi vodila brigu o tretiranju komaraca na području cijele županije.To sa zajedničkom ustanovom nije nova ideja. Naime, od tog projekta se odustalo prije dvije godine zbog protivljenja nekih gradova i općina, konkretno gradovate općina, koji su odbili sudjelovati u tom projektu.Ono što čelnicima tih jedinica lokalne samouprave smeta je predloženi model prema kome će svaki grad i općina izdvajati određeni iznos po stanovniku za novu ustanovu. Načelnik Čemincarekao je da su oni protiv toga jer već imamo ustanovu koja se time po zakonu bavi, a to je NZJZ. Po njemu, ovo što se predlaže čisto je isisavanje novca iz gradova i općina. Oštar je i načelnik Erdutakoji također smatra da im ne treba ustanova koja će raspolagati njihovim novcem, a da oni na to nemaju nikakvog utjecaja.