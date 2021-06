Monitoring terena

nastavkom

Ivan Radić

ponedjeljak 21. lipnja 2021.

Donjeg grada, Juga II, Nemetina, Podravlja, Tenje i Halaševa

utorak, 22. lipnja 2021.

Perivoju kralja Tomislava

1666 hektara

168.106,50 kuna

Klise i Sarvaša

53 posto

86 posto

50-90 posto

15 larvicidnih tretmana

18 adulticidnih tretmana

Tekst: Osijek.hr

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

na području Osijeka pokazao je potrebu zaprovođenja tretmana suzbijanja komaraca u pojedinim dijelovima grada, stoga je gradonačelnikdonio odluku da se na tim područjima nastavi s adulticidnim tretmanima. U, od 19 do 22 sata provest će se tretmani sa zemlje na području, dok će se u, u jutarnjim satima od 5:00 do 6:00 provesti ručni tretman sa zemlje uRadi se o površini od, a cijena navedenih tretmani iznosi. Svi tretmani provode se temeljem preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.24 sata nakon tretmana provedenih 20. lipnja 2021., na području, NZJZ OBŽ proveo je stručni nadzor nad tretmanima te u Sarvašu utvrdio učinkovitost na razini od, a u Klisi odNapominjemo kako na tretiranim područjima nakon provedenih tretmana u pravilu dolazi do trenutnog smanjenja broja komaraca za, no zbog neprekidnih novih ulijetanja s okolnih netretiranih područja - Grad Osijek nastavlja s intenzivnim tretmanima, u skladu s preporukama Zavoda. Cilj je smanjiti brojnosti komaraca na minimalnu razinu u takvim okolnostima.Uključujući danas najavljene tretmane, na području Grada Osijeka dosad je provedeno ukupnona površini od 320 hektara, četiri avionska tretmana na površini od 4900 hektara, četiri ručna tretmana na 145 hektara teško dostupnih zelenih površina, tesa zemlje na površini od 19 757 hektaraPozivamo sugrađane da prilikom izvođenja adulticidnih tretmana izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu, a osobito vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu, te pčelare da zatvore svoje košnice.