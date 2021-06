Vlado Guberac

Prof. dr. sc. Vlado Guberac rođen je 11. kolovoza 1965. godine u Bosni i Hercegovini. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1989. godine, magistrirao 1993, a doktorirao 1996. godine. Tijekom akademske 1987/1988 dobio je priznanje Fakultetskog vijeća za najboljeg studenta generacije uz prosječnu ocjenu studiranja na dodiplomskom studiju 4,5, a na magisteriju čak 5,0.



Od 2005. do 2017. godine obnaša dužnost dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Od 2001. do 2005. godine bio je prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta 1997. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2000. godine, u zvanje redovitog profesora 2003. te u trajno zvanje redovitog profesora 2007. godine. Godina 1997, 2004. i 2005. bio je na studijskim boravcima u Njemačkoj i Austriji. Funkciju rektora obnaša od 2017. godine.



Rektor Guberac ima suprugu Mariju i tri kćeri, posjeduje dozvole iz čak 13 vozačkih kategorija: A1, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, F, G, M. Prije nekoliko godina kao hobije je naveo slikarstvo, gitaru i nogomet. Od stranih jezika služi se engleskim i njemačkim jezikom

Prof.dr.sc., redoviti profesor u trajnom zvanju s osječkogostaje rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i u sljedećem mandatu, doGuberac, koji Sveučilište vodi od 2017., izabran je na sjednici Senata Sveučilišta, zatvorenoj za javnost, u petak i to već u prvom krugu - dobio ječlanova Senata dok je njegov protukandidat, prof. dr. sc., redoviti profesor u trajnom zvanju s, dobio devet glasova.Vlado Guberac je član Senata s pravom glasa kontinuirano, i to četiri godine u svojstvu rektora, a prije toga 12 godina kao dekan Poljoprivrednoga fakulteta u četiri uzastopna mandata. "", najavio je Guberac, među ostalim, u svom izbornom programu tijekom kandidature.", objavio je početkom godine