Tekst i foto: VK Iktus

Nakoni sastavljanja potencijalnih mlađeseniorskih posada za međunarodna natjecanja, u Zagrebu je jučer održanokoji su nastojali ostvariti normu za nastup na predstojećem. Stigla je i odlična vijest s Jaruna-u dvojcu na pariće siz Trešnjevke izveslao je vrijeme 6:24 te tako zasluženo ušao u reprezentaciju i taj će dubl predstavljati Hrvatsku na SP seniora do 23 godine. Grgić je još ove godine u skupini veslača do 23 godine, a dvojac s Papcem ima vremena do 7. srpnja pripremiti se za što bolji nastup u. Hrvatski dvojac na pariće pripremat će treneriz Trešnjevke.Podsjećamo kako su Grgić i Papac nedavno na Bledu osvojiliu seniorskom dublu na velikoj međunarodnoj regati. Kako nam je rekao Ivan-Ante, pripreme će biti odrađene na Jarunu zbog njegovih i Patrikovih obveza na fakultetu.Normu za nastup na SP U23 ostvarili su i(Trešnjevka) i(Mornar) u skifovima, a za ostale posade čeka se mišljenje izbornika i još jedna prilika za predstavljanje i ulazak u reprezentaciju.Nastup na Svjetskom prvenstvu seniora do 23 godine u Račicama od 7. do 11. srpnja ove godine već su osigurali Iktusoviu dvojcu bez kormilara na temelju odličnih rezultata koje su ostvarili na ovogodišnjim testiranjima na ergometrima te dviju brončanih medalja na regatama Svjetskog kupa za seniore u Zagrebu i Sabaudiji. S trenericomotputovali su 10. lipnja na jezero Peruću gdje će biti do kraja mjeseca na intenzivnim pripremama uzi druge hrvatske reprezentativce.